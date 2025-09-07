昨年1月、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」で、ある人物の登場が話題を呼んだ。日本人だが、当時は中国人歌手として人気を博した李香蘭（り・こうらん）である。1話だけの出演ながら、演じた昆夏美が歌う「夜来香（いえらいしゃん）」も大絶賛され、李香蘭の根強い人気を思わせた。

【週刊新潮のレア写真】大きな目、ふくよかな唇…エキゾチックな容貌も魅力的な「山口淑子」 和服とチャイナドレスを颯爽と着こなす

「ミュージカル李香蘭」も忘れるわけにはいかない。1991年に劇団四季で初演、再演された本作は、現在も浅利慶太プロデュース公演として再演を重ねる“和製ミュージカル”の代表作。李香蘭の名が廃れるどころか、知名度を上げ続けた要因の一つである。

再婚、芸能界引退後の山口淑子さん（1959年撮影）

こうした創作物で描かれる李香蘭は、日中の狭間で歴史に翻弄されながら、美しい歌声を響かせ続けた歌姫。『李香蘭 私の半生』（新潮文庫）に綴られたその前半生はフィクションよりもさらに劇的だが、本名の「山口淑子」に戻ってからの後半生も同様であった。まずは「週刊新潮」の過去記事から、2014年9月7日、94歳で死去した当時を振り返る。

＊＊＊

（以下、「週刊新潮」2014年9月26日号「日本と中国の狭間に揺れた数奇な運命『山口淑子』の棺」を再編集しました）

大きな病気もなく、本当に大往生

戦時中、「李香蘭」の名で女優として活躍した山口淑子さんが、2014年9月7日に亡くなった。享年94。心不全だった。

〈私はまさに、運命の「時代」と「場所」に居あわせてしまった〉と、彼女は自伝『李香蘭私の半生』に書いている。日本と中国の狭間に揺れた、数奇な一生だった。

「最期は家族が集まりまして、静かに、おだやかに自宅で亡くなりました」

と、山口さんの妹の山崎誠子さん。自伝の共著者で作家の藤原作弥氏は、

「一昨年あたりからベッドでの生活になっていましたが、医者が“90歳を過ぎてこんなにお元気なのは信じられない”と驚くほど、記憶力は衰えず、話も筋の通ったものだった。大きな病気もなく、本当に大往生です」

「歌う美人女優、李香蘭」として大スターに

山口さんは1920年に旧満州（現中国東北部）で生まれた。九州出身で、満鉄（南満州鉄道）で中国語を教えていた父と、同じく九州出身の母のもと、ごく普通の少女として育った彼女の運命を変える出来事は、満州事変の2年後、1933年に起こった。

「少女時代、病弱だった彼女は健康のためにマダム・ポドレソフというオペラ歌手について歌曲を習うようになります。そしてある時、マダム・ポドレソフの公演の際に前座で歌い、それが奉天放送局員の目にとまり、李香蘭の名で1933年に歌手デビューしたのです」

と、先の藤原氏。

「さらに1938年には、満州国と満鉄によって作られた“満州映画協会”（満映）にスカウトされ、“歌う美人女優、李香蘭”になった。もちろん日本人ではなく、中国人として、です」

ほどなく大スターとなった彼女は、中国人のフリをしなければならないことへの罪悪感に苛まれ続ける。それを明かせぬまま終戦を迎え、1946年に引き揚げ船で帰国。その時、偶然にも船内のラジオから流れてきたのは、自身が歌う「夜来香（いえらいしゃん）」のメロディーだった。

〈山口淑子にもどった私は「さようなら、李香蘭」とつぶやいた。「さようなら、私の中国」〉（自伝より）

外交官夫人、キャスター、参議院選挙

戦後は“女優・山口淑子”として日本や米国の映画に出演。1951年、日系米国人の彫刻家イサム・ノグチ氏と結婚するも、4年あまりで離婚。1958年に外交官の大鷹弘氏と再婚したのを機に、女優業を引退した。

以後、外交官夫人に専念していた山口さんに再び転機が訪れるのは、再婚12年目の1969年。フジテレビの情報番組「3時のあなた」のキャスターに抜擢されたのだ。さらに1974年には参議院選挙に出馬して当選。それから3期18年、議員を務めた。夫の大鷹氏は2001年に肺炎で死去。子供はなかった。先の藤原氏の話。

「まさに“激動の昭和の申し子”でした。本当に数奇な運命を歩んだ人だと思います。彼女は生涯に、山口淑子、李香蘭だけではなく、女学生の頃には父の友人の養子となって潘淑華、最初の結婚でヨシコ・ノグチになり、最終的には大鷹淑子と、数多くの名前を名乗りました。名前の数だけ沢山の人生を送ったとも言えます」

彼女は自伝に書いている。

〈激動の半生と言われるのだけれど、正直なところ私は、与えられた状況で与えられた役割を果たすのにせいいっぱいだった〉

（以上、「週刊新潮」2014年9月26日号「日本と中国の狭間に揺れた数奇な運命『山口淑子』の棺」より）

＊＊＊

ロシア人女性との奇縁

「李香蘭時代」が終わっても、彼女の人生はドラマチックだった。

日本の敗戦後、祖国を裏切った中国人として軍事裁判にかけられたが、日本国籍が証明されたため国外追放に。この日本国籍の証明が実現したのは、少女時代に知り合ったユダヤ系の白系ロシア人、リューバ・モノソファ・グリーネッツさんの尽力による。

リューバさんは少女時代の山口さんにマダム・ポドレソフの歌唱レッスンを勧めた人物でもあった。歌手「李香蘭」が生まれるきっかけを作った人物が、後に「山口淑子」の命を救うというまさに奇縁である。

帰国後は山口淑子として映画界に復帰したが、活躍の場は日本国内に留まらなかった。ハリウッドとブロードウェイへの進出、チャップリンら有名俳優との交流、彫刻家のイサム・ノグチさんとの結婚、離婚。果ては共産党やCIAのスパイ説まで流れたが、彼女は自身の〈複雑な半生の副産物だとあきらめていた〉（自伝より）。

日中国交正常化で涙を

離婚後の1956年5月、山口さんは「シャーリー山口」として米国で舞台「シャングリラ」に出演。だが、残念なことに打ち切りが決まる。1958年に再婚した外交官・大鷹弘さんは、この時に傷心の山口さんを支えた人物だ。周囲の反対を押し切っての結婚だったため、山口さんは女優としての自分を封印し、“外交官の妻”に徹することを選んだ。

ワイドショー「3時のあなた」（フジテレビ）の共同キャスターとして本格復帰した1969年からは、ジャーナリストとして海外取材も担当。1972年9月の日中国交正常化では、日中共同声明の調印式を北京から中継した。自伝で当時の感情をこう綴っている。

〈私の瞼には、時局に翻弄されつづけた“李香蘭”の姿が去来し、ニュースキャスターという立場も忘れて、こみあげてくるものをおさえることができなかった〉

1974年には参院選に当選し、自民党議員「大鷹淑子」として政界へ進出。1992年に政界を引退した。死去はそれから22年後のことである。

デイリー新潮編集部