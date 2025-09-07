バドミントン女子ダブルスでパリ五輪銅メダリストの志田千陽が７日、自身のインスタグラムに新規投稿。卓球女子の平野美宇と乃木坂のライブに参戦したことを明かした。

「今年も、大好きな乃木坂４６さんのライブに行かせていただきました！♡そして卓球競技の平野美宇ちゃんと、念願のライブ参戦してきました」とつづった志田。「神宮球場で行われるライブが１０回目という、素晴らしい瞬間に立ち会えたこと嬉しく思います…そしてライブ終わりのお忙しいところ、ご挨拶させていただき、写真も撮っていただきました」と志田と平野がセンターに座る集合写真もアップした。

「本当にメンバーのみなさん綺麗で、素敵で、優しさに溢れていてスタッフさんまでも優しくて、、素敵すぎるグループに出会えて幸せです たくさんパワーをいただいたので私もまた頑張ります！」と決意を記した志田。シダマツペアは世界選手権銅メダルを最後に解散。今後は混合ダブルスで五輪２大会連続銅メダルを獲得した五十嵐有紗とペアを組み、すでに始動している。

ファンからは「ｍｉｕちゃんもＷセンター最高ぢゃね」「ちーちゃんも負けてないくらい可愛い」「仲間も増え推し活最高ですね」「ダブルセンターの２人がカワイイ」「えぐオリンピアン２人」と反響の声があがっていた。