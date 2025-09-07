女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。数年前の心境について赤裸々に明かした。

MC加藤浩次らとのトークで、YOUら出演者から最近の広瀬出演作品について「すばらしかった」などと絶賛の声が相次いだ。

その流れで加藤が「なんか“抜けた”感ありますか？自分で…」と聞くと、広瀬は「3〜4年前に、お芝居してても、人と普段話してても、本音でしゃべってるのか、自分の言葉でしゃべってるのか、ちょっと分かんないな…みたいな（時期があった）。ペースが乱れてた気がしたんですけど、気付いたら“抜けて”」と告白した。

加藤が「（当時）信用してなかったでしょ？周りの人を」と言うと、広瀬は「あ、そうです、そうです」と即答。加藤が「前、僕とインタビューとかしてる時も、俺のことを全然信用してなかったでしょ。フィルターが何重にもあるような感じだったもん。前、インタビューした時とか」と突っ込んで聞くと、広瀬は「それも今になってすごい言われます。“あの時はもう、シャットダウンされすぎてて近寄れなかった”って、ほんとに言われることが多いです」と答えた。

加藤は「それが変わったんだね〜。“抜けた”んだろうね」と感慨深げに語っていた。