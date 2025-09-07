おいもの季節到来無印良品で買える新作″さつまいもお菓子″3選

9月に入り、さつまいもがおいしい季節がやってきました。無印良品でも、毎年恒例のさつまいものお菓子が登場しています。お芋のお菓子はほっくり甘くて、世代問わず人気です。

今回は、特におすすめの3つを紹介します。ドーナツや芋ようかんなど、どれもおやつやティータイムにぴったりな商品ばかりですよ。

これはバクバクいけちゃうわ...

●安納芋のドーナツ（450円）

安納芋のパウダーを生地に練り込んだ、やさしい甘さのドーナツです。食感はふんわりしっとりとしていて、安納芋の風味がしっかりと感じられます。ミルクやコーヒーと相性の良いおやつです。

「味も安納芋の甘さも味もしっかりあり、とても美味しくて、さすが無印と思った」「永遠に食べていたいほどおいしい」「中はしっとりとほくっとして、しっかりとした安納芋の風味」とSNSでは、予想以上のお芋感に感動したというコメントが。食べ始めると手が止まらなくなりますよ。

●紅はるかのスティック芋ようかん（390円）

紅はるかを皮ごと使用した、濃厚なさつまいもの味わいが楽しめるスティック型の芋ようかん。自然な甘さなので、いくつでも食べられてしまいます。賞味期限が長めなのもポイント。冷蔵庫で冷やして食べるのがおすすめです。

SNSでは「想像よりしっかりお芋味わえて最高だった、季節限定だから買える内に沢山買っておきたいなあ」「下から押し出すタイプだから手が汚れないのがいいね」「お芋好きならぜったい食べたほうがいいやつ！」といった感想が。お芋のおいしさを、ちゅるんと手軽に食べられます。

●安納芋まんじゅう（450円）

個包装で食べやすい、安納芋のおまんじゅう。しっとりとした生地のなかには、ほっくり甘い安納芋の焼き芋ペーストを練り込んだあんがたっぷり詰まっています。そのままでも、トースターで温めてもおいしいですよ。

SNSでは「お芋風味がとにかく強くて、ホクホクした甘さがおいしい」「芋好きは買わずにいられない商品」「そこのあなたに語りかけています... 季節限定ですぐ売り切れます...見つけたら買うのです」とそのおいしさが話題。コーヒーや日本茶と相性抜群です。

秋の味覚さつまいものおいしさを、しっかりと楽しめる無印のお菓子。どれも期間限定なんてもったいないくらいのクオリティです。お芋好きの人は、ぜひ店頭やオンラインショップで探してみて。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部