¡¡óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤¬¡¢10·î7Æü¤è¤ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×ÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¤È¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ëー¥×¤Ë¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤¹¤ëÉü½²¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤Ï¥Þ¥ÞÍ§¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡£ÀäË¾¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬Áª¤ó¤ÀÉü½²¤Î¼êÃÊ¤Ï¡ÈÁ´¿ÈÀ°·Á¡É¡£²ð¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ò¤¿¤à¤¤ËÆ¯¤¯¼Ä¸¶Îè»Ò¤Ï¡¢É×¤È¤ÎÎ¥º§¸å¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤¿27ºÐ¤ÎÌ¼¤È4ºÐ¤ÎÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Îè»Ò¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÌ¼¤ÈÂ¹¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¡¢Â¹¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡¢Ì¼¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ò¼º¤¤¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ëÎè»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÎè»Ò¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ÈóÄÌÃÎ¤ÎÅÅÏÃ¤¬¡£¡ÖÌ¼¤Ï¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡×¡£·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ò¤ª¤Ü¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀäË¾¤Ë½±¤ï¤ì¡¢ÇÑ¥Ó¥ë¤Î²°¾å¤Î¤Ø¤ê¤ËÎ©¤ÄÎè»Ò¡£¤¹¤ë¤È¡¢Îè»Ò¤ÎÁ°¤ËÆæ¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö»à¤Ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤À¡×¡£¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Îè»Ò¤Ï¶ÃØ³¤ÎÉü½²ÊýË¡¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤ò»Ü¤·¤Æ¡¢¼ã¤¯Èþ¤·¤¤Êì¡¦¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ò¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ì¥¤¥³¤Ï¡¢¤¢¤ë¼êÃÊ¤ÇÎÙ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤·¡¢ÁÇÀ¤ò±£¤·¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ëー¥×¤ËÀøÆþ¡£²æ¤òËº¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ°ì¿Í°ì¿ÍÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÃ¯¤âÍ½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¹õËë¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡¡Á´¿ÈÀ°·ÁÁ°¤Î¡ÈÎè»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢¡ØÃ¥¤¤°¦¡Ù¥·¥êー¥º¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¿åÌî¡£¥«¥ó¥Æ¥ìÀ©ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á´¿ÈÀ°·Á¸å¤Î¡È¥ì¥¤¥³¡É¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÆü¸þºä46¤Ç¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëóîÆ£¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï25ºÐ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤Ï55ºÐ¤È¤¤¤¦Ê£»¨¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤à¡£¤Ê¤ª¡¢óîÆ£¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜºî¤Ï¡¢Éü½²¥É¥é¥Þ¤ÈÊì¿ÆÌò¡¢¤È¤â¤Ë½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢¡ØÃ±¿È²ÖÆü¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡¢¡Ø¤ä¤Ö¤µ¤«¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ìÅì·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀî粼¤¤¤Å¤ß¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¡ÚóîÆ£µþ»Ò ¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ½é¤á¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¾×·âÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö»ä¤È¿åÌî¤µ¤ó¤¬Æ±°ì¿ÍÊª¡©À°·ÁÁ°¤ÈÀ°·Á¸å¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡©¡×¤Ã¤Æº®Íð¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÆâÍÆ¤òÃÎ¤ëÁ°¤«¤éÊòµ¤¡Ê¤¢¤Ã¤±¡Ë¤Ë¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¤á¤ÐÆÉ¤à¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¹¥Èー¥êー¤Ç¤·¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï25ºÐ¤À¤±¤É¡¢Ãæ¿È¤Ï55ºÐ¡£½é¤á¤Æ±é¤¸¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÈÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤ò¸¦µæ¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ü½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤º¤Ã¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¿åÌî¤µ¤ó¤ÈW¼ç±é¤ò¤Ä¤È¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿åÌî¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÆó¿Í°ìÌò¡É¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤Ìò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»£±Æ¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡ü»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤ÈÃæ¿È¤Ï55ºÐ¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ï·´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆºÛË¥¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Òー¥ë¤¬ÄË¤¯¤ÆÊâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤Î¥·ー¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤â¹©É×¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤·¤è¤¦¤«¤È¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊì¿ÆÌò¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¿·¤·¤¤»ä¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÏÃ¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿åÌî¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±¤¸Ìò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¿åÌîÈþµª ¥³¥á¥ó¥È¡Û¡ü¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ»ä¤â¡ÖóîÆ£¤µ¤ó¤È»ä¤¬Æ±¤¸Ìò¡©¡¡¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ½é¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç»ä¤«¤éóîÆ£¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤Î¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉü½²¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉü½²¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ï½Ð±é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏÊì¿Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤¬Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤À¤È»×¤¦¤È¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î´¶¾ð¤¬¥ê¥¢¥ë¤ËÊ¨¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡ü½é¶¦±é¤È¤Ê¤ë¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾ÝóîÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Ò¥³¥í¥Òー¤µ¤ó¤È¤Î¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯Îõ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¤Æ¡¢¸¤¯¤Æ´ïÍÑ¤Ç¡¢¥Èー¥¯¤â²ó¤»¤ëÊý¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£²ó½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢óîÆ£¤µ¤ó¤Ï¼þ¤ê¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤ÇÎäÀÅ¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ëÊý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È»ä¤Ï¡¢ÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¤Î¶¯¤¤´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥·ー¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤ÎÝµÊ°¡Ê¤¦¤Ã¤×¤ó¡Ë¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£´¶¾ð¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£óîÆ£¤µ¤ó¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£50ÂåÆÃÍ¤Î¤À¤ë¤µ¤ä¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤È¤¤ÎÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈóîÆ£¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
¡ü»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤¬¡¢Æ±¾ð¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤Ê¤¤¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¡ÈÅ¨Ìò¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¼ç¿Í¸ø¤È°ì½ï¤Ë²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ä¤·¡¢°¤òÅÝ¤¹¤¿¤á¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢´¶¾ð¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡¢¸«¤¿¤é¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÉü½²·à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú¤Þ¤ó¤¬¡¦¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë ¥³¥á¥ó¥È¡Û¥É¥é¥Þ²½!!! ¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤³¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï¡¢º£¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢Ë¡Î§¤äÆ»ÆÁ¤òÄ¶¤¨¤¿Êì¿Æ¤ÎÉü½²¿´¤È¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹³ëÆ£¤ò¥Æー¥Þ¤ËÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦½Å¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Îè»Ò¤Ï¡¢Éü½²¤ò²Ì¤¿¤¹°Ù¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ²Ã³²¼Ô¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¤â»Ò¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·Æ±¤¸»ö¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¤é¡Ä¤È¥é¥¹¥È¤Þ¤Ç¼«Ìä¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¼º¤Ã¤¿Ì¿¤ÏÌá¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀäË¾¤äÅÜ¤ê¡¢Êì¤È¤·¤Æ½õ¤±¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¡Ä¡£°ìÀ¸¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÄË¤ß¤ä¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éü½²¤òÁª¤ó¤ÀÎè»Ò¤Îµ¤ÉÕ¤¡Ä¡£Ì¡²è¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¿´¾ð¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½À®¤ÈÉ½¸½¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¿·¤·¤¤Ì¿¤¬¿á¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤µ¡²ñ¤ò²¼¤µ¤Ã¤¿¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¶ºî¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤ ¥³¥á¥ó¥È¡Ûº£²ó¡¢¸¶ºî¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤ò¥É¥é¥Þ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Êì¿Æ¤¬¡¢ÈþÍÆÀ°·Á¤Ç¼ãÊÖ¤ê¡¢ÊÌ¿Í¤È¤·¤Æ¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤ÎÃæ¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢Éü½²¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¬Äì¤Ë¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¡¢¿Í¤Ï¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¡ÖÊì¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¸¶ºî¤Ç¤Ï¡¢³°¸«¤ÎÊÑ²½¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¿´¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ²½¤Ç¡¢±ÇÁü¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇ÷ÎÏ¤ä¶ÛÄ¥´¶¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÇ®±é¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¸¶ºî°Ê¾å¤ÎÎ×¾ì´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡¢Êì¡¦Îè»Ò¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤¬º£¤«¤éÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÅÄÃæ¹Ì»Ê ¥³¥á¥ó¥È¡Û55ºÐ¤Î¡È¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡É¤¬¡¢30ºÐ¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥»¤Î»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤ÎÎØ¤ËÀøÆþ¤¹¤ë――¡£¡È¤¿¤À¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¡É¤Ç¤Ï½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÈÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿Êì¿Æ¡É¤Î¶¸µ¤¤Ë¿Ì¤¨¤ë¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿À¼¤Î¥Èー¥ó¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¡£¡Ö¿´¤Î±ü¤Ç²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÌò¤¬¹ç¤¤¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï»Ò¤ò¼º¤Ã¤¿Êì¿ÆÌò¡£¤·¤«¤âÃæ¿È¤Ï55ºÐ¡£ÆñÌò¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¾¤ÎÌò¼Ô¤¬¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤¬¤Ç¤¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÅÆð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¤Ç²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¤Þ¤¿°ì¤Ä¡¢ÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë