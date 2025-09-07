　●信用買い残減少ランキング【ベスト50】

　　※8月29日信用買い残の8月22日信用買い残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<285A> キオクシア 　 　　-1,807　　　5,144　　　1.69
２．<5801> 古河電 　　　 　　-1,023　　　2,565　　　2.68
３．<5803> フジクラ 　　 　　　-838　　　2,456　　　0.73
４．<8515> アイフル 　　 　　　-808　　　9,302　　　9.59
５．<4385> メルカリ 　　 　　　-797　　　4,074　　　7.76
６．<6526> ソシオネクス　　　　-784　　　6,368　　　4.15
７．<4005> 住友化 　　　 　　　-675　　　8,887　　　7.95
８．<6857> アドテスト 　 　　　-578　　　5,425　　　1.52
９．<6902> デンソー 　　 　　　-467　　　1,377　　　0.73
10．<6762> ＴＤＫ 　　　 　　　-447　　　2,278　　　2.63
11．<8411> みずほＦＧ 　 　　　-443　　　5,418　　　3.78
12．<4324> 電通グループ　　　　-409　　　　706　　　3.28
13．<8410> セブン銀 　　 　　　-396　　　7,010　　　1.56
14．<5401> 日本製鉄 　　 　　　-329　　　5,925　　 14.94
15．<3993> パークシャ 　 　　　-313　　　1,889　　　3.70
16．<6871> 日本マイクロ　　　　-308　　　1,495　　　7.60
17．<6058> ベクトル 　　 　　　-305　　　1,308　　 20.07
18．<4676> フジＨＤ 　　 　　　-279　　　2,204　　　1.43
19．<7211> 三菱自 　　　 　　　-273　　　4,817　　　2.48
20．<6146> ディスコ 　　 　　　-271　　　1,274　　　2.33
21．<6971> 京セラ 　　　 　　　-268　　　4,596　　 11.24
22．<2127> 日本Ｍ＆Ａ 　 　　　-267　　　2,502　　　5.80
23．<7751> キヤノン 　　 　　　-214　　　1,946　　 14.38
24．<3284> フージャース　　　　-212　　　1,037　　　1.00
25．<5802> 住友電 　　　 　　　-188　　　1,088　　　3.19
26．<6723> ルネサス 　　 　　　-183　　　3,640　　　3.25
27．<9513> Ｊパワー 　　 　　　-178　　　　887　　 15.94
28．<5838> 楽天銀 　　　 　　　-176　　　1,808　　　7.42
29．<8035> 東エレク 　　 　　　-175　　　4,330　　 20.12
30．<4063> 信越化 　　　 　　　-172　　　3,475　　　7.58
31．<7911> ＴＯＰＰＡＮ　　　　-170　　　　506　　 21.02
32．<2749> ＪＰＨＤ 　　 　　　-167　　　1,300　　　0.52
33．<4519> 中外薬 　　　 　　　-165　　　2,452　　 37.73
34．<9009> 京成 　　　　 　　　-163　　　1,160　　　9.26
35．<3387> クリレスＨＤ　　　　-160　　　　480　　　0.37
36．<6981> 村田製 　　　 　　　-154　　　2,598　　　5.67
37．<5411> ＪＦＥ 　　　 　　　-145　　　6,647　　　6.56
38．<3861> 王子ＨＤ 　　 　　　-143　　　2,366　　　6.67
39．<1605> ＩＮＰＥＸ 　 　　　-136　　　2,212　　　2.45
40．<4552> ＪＣＲファ 　 　　　-129　　　3,216　　 19.93
41．<6516> 山洋電 　　　 　　　-124　　　　 20　　　1.67
42．<3696> セレス 　　　 　　　-123　　　1,006　　　5.29
43．<9684> スクエニＨＤ　　　　-121　　　　108　　　0.29
44．<3580> 小松マテーレ　　　　-116　　　　 88　　 19.62
45．<7033> ＭＳＯＬ 　　 　　　-114　　　　894　　 62.57
46．<6590> 芝浦 　　　　 　　　-113　　　　118　　　0.70
47．<2930> 北の達人 　　 　　　-112　　　1,652　　　0.95
48．<2432> ディーエヌエ　　　　-104　　 10,922　　 36.46
49．<2353> 日本駐車場 　 　　　-100　　　　966　　　2.50
50．<6315> ＴＯＷＡ 　　　　　　-98　　　5,387　　　1.90

