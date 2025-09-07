信用残ランキング【買い残減少】 キオクシア、古河電、フジクラ
●信用買い残減少ランキング【ベスト50】
※8月29日信用買い残の8月22日信用買い残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<285A> キオクシア -1,807 5,144 1.69
２．<5801> 古河電 -1,023 2,565 2.68
３．<5803> フジクラ -838 2,456 0.73
４．<8515> アイフル -808 9,302 9.59
５．<4385> メルカリ -797 4,074 7.76
６．<6526> ソシオネクス -784 6,368 4.15
７．<4005> 住友化 -675 8,887 7.95
８．<6857> アドテスト -578 5,425 1.52
９．<6902> デンソー -467 1,377 0.73
10．<6762> ＴＤＫ -447 2,278 2.63
11．<8411> みずほＦＧ -443 5,418 3.78
12．<4324> 電通グループ -409 706 3.28
13．<8410> セブン銀 -396 7,010 1.56
14．<5401> 日本製鉄 -329 5,925 14.94
15．<3993> パークシャ -313 1,889 3.70
16．<6871> 日本マイクロ -308 1,495 7.60
17．<6058> ベクトル -305 1,308 20.07
18．<4676> フジＨＤ -279 2,204 1.43
19．<7211> 三菱自 -273 4,817 2.48
20．<6146> ディスコ -271 1,274 2.33
21．<6971> 京セラ -268 4,596 11.24
22．<2127> 日本Ｍ＆Ａ -267 2,502 5.80
23．<7751> キヤノン -214 1,946 14.38
24．<3284> フージャース -212 1,037 1.00
25．<5802> 住友電 -188 1,088 3.19
26．<6723> ルネサス -183 3,640 3.25
27．<9513> Ｊパワー -178 887 15.94
28．<5838> 楽天銀 -176 1,808 7.42
29．<8035> 東エレク -175 4,330 20.12
30．<4063> 信越化 -172 3,475 7.58
31．<7911> ＴＯＰＰＡＮ -170 506 21.02
32．<2749> ＪＰＨＤ -167 1,300 0.52
33．<4519> 中外薬 -165 2,452 37.73
34．<9009> 京成 -163 1,160 9.26
35．<3387> クリレスＨＤ -160 480 0.37
36．<6981> 村田製 -154 2,598 5.67
37．<5411> ＪＦＥ -145 6,647 6.56
38．<3861> 王子ＨＤ -143 2,366 6.67
39．<1605> ＩＮＰＥＸ -136 2,212 2.45
40．<4552> ＪＣＲファ -129 3,216 19.93
41．<6516> 山洋電 -124 20 1.67
42．<3696> セレス -123 1,006 5.29
43．<9684> スクエニＨＤ -121 108 0.29
44．<3580> 小松マテーレ -116 88 19.62
45．<7033> ＭＳＯＬ -114 894 62.57
46．<6590> 芝浦 -113 118 0.70
47．<2930> 北の達人 -112 1,652 0.95
48．<2432> ディーエヌエ -104 10,922 36.46
49．<2353> 日本駐車場 -100 966 2.50
50．<6315> ＴＯＷＡ -98 5,387 1.90
株探ニュース