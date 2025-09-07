見事なカオスっぷり。エヴェンゲリオンとG-SHOCKのコラボモデル
どういうシーンで装着しようか。
昔からタフネス腕時計の代名詞「G-SHOCK」はいろんなコラボを行ってきましたし、全く別ジャンルのアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』もコラボが多い作品です。
そのビッグ2が久々に手を組み、奇抜な腕時計「GA-110EVA30-7AJR」が誕生しました。
テレビ放映30周年記念モデル
きっかけはテレビシリーズ放映30周年記念。
エヴァだけでなく『トップをねらえ！』や『ふしぎの海のナディア』のメカニックデザインを手がける、山下いくと氏のデザインをベースにしています。バンドの端から端まで、ベゼルも文字盤もエヴァっぽで埋め尽くされていますね。
どこがどうなっているか分かる？
G-SHOCKのベースに使われたのは、2010年に初めてコラボをした「GA-110EV」と同じ「GA-110」。
ベゼルは初号機の顔がモチーフで、バンドの上に向かってツノが伸びています。バンドの下方向は、下から伸びる腕でロンギヌスの槍を投げよう（掴もう？）としている姿がデザインされています。
文字盤にはインダイヤルに第3使徒「サキエル」の顔が回転します。横倒しのY字パーツは、使徒襲来時に出てくるCAUTIONパターンが。バンドにはNERVのロゴや遊環に「NEONGENESIS」の文字、裏蓋には30周年記念ロゴが刻印されています。いろんな要素が盛り沢山で、遊び心が感じられますね。
いつもの黒いG-SHOCKとは印象がガラリと変わり、カオスっぷりが感じられますね。
筆者もデザインをするのですが、腕時計という制限のある範囲内で、自由かつ緻密な計算でデザインをしている印象を受けます。狭いエリア内で、いかに最大限の見せ場が作れるか？ と燃えるデザイナー魂がよく分かります。
Source: YouTube, Instagram, G-SHOCK (1, 2, 3) via MIKE SHOUTS