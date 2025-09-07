どういうシーンで装着しようか。

昔からタフネス腕時計の代名詞「G-SHOCK」はいろんなコラボを行ってきましたし、全く別ジャンルのアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』もコラボが多い作品です。

そのビッグ2が久々に手を組み、奇抜な腕時計「GA-110EVA30-7AJR」が誕生しました。

テレビ放映30周年記念モデル

きっかけはテレビシリーズ放映30周年記念。

エヴァだけでなく『トップをねらえ！』や『ふしぎの海のナディア』のメカニックデザインを手がける、山下いくと氏のデザインをベースにしています。バンドの端から端まで、ベゼルも文字盤もエヴァっぽで埋め尽くされていますね。

どこがどうなっているか分かる？

G-SHOCKのベースに使われたのは、2010年に初めてコラボをした「GA-110EV」と同じ「GA-110」。

ベゼルは初号機の顔がモチーフで、バンドの上に向かってツノが伸びています。バンドの下方向は、下から伸びる腕でロンギヌスの槍を投げよう（掴もう？）としている姿がデザインされています。

Image: G-SHOCK

文字盤にはインダイヤルに第3使徒「サキエル」の顔が回転します。横倒しのY字パーツは、使徒襲来時に出てくるCAUTIONパターンが。バンドにはNERVのロゴや遊環に「NEONGENESIS」の文字、裏蓋には30周年記念ロゴが刻印されています。いろんな要素が盛り沢山で、遊び心が感じられますね。

いつもの黒いG-SHOCKとは印象がガラリと変わり、カオスっぷりが感じられますね。

筆者もデザインをするのですが、腕時計という制限のある範囲内で、自由かつ緻密な計算でデザインをしている印象を受けます。狭いエリア内で、いかに最大限の見せ場が作れるか？ と燃えるデザイナー魂がよく分かります。

Source: YouTube, Instagram, G-SHOCK (1, 2, 3) via MIKE SHOUTS