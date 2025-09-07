大塚達宣所属のミラノが今季ロスターを発表！ 東レ静岡でプレーしたレチネも
セリエA男子のミラノは1日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。
ロスターには昨季に続き、男子日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が登録された。また、昨季は大同生命SV.LEAGUE MENの東レアローズ静岡でプレーしたOHフランチェスコ・レチネや、かつて男子日本代表の髙橋藍と共にプレーしたセッターのフェルナンド・クレリングら計14名が名を連ねた。
昨シーズン、セリエAのレギュラーシーズンを6位で終えたミラノはプレーオフに進出するも、準々決勝でチヴィタノーヴァに敗戦。5位～10位決定戦にまわり、最終順位は5位という結果だった。ミラノは、このメンバーで昨シーズン以上の成績を目指す。
■ミラノ 2025-26シーズン ロスター一覧
2.マテオ・スタフォリーニ/L
3.フランチェスコ・レチネ/S
4.トンマーゾ・イキーノ/OH
5.ダミアーノ・カターニャ/L
7.フェレ・レガース/OP
8.ネマニャ・マシュロヴィッチ/MB
9.レオナルド・バルバンティ/S
10.ヴェイカ・リンドクビスト/OP
12.セッペ・ロッティ/OH
13.アレッサンドロ・ベナッキオ/MB
14.フェルナンド・クレリング/S
15.大塚達宣/OH
16.ガブリエレ・ディ・マルティーノ/MB
18.エドアルド・カネスキ/MB
