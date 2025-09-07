セリエA男子のミラノは1日、2025-26シーズンのロスターを発表した。クラブ公式インスタグラムが伝えている。

ロスターには昨季に続き、男子日本代表のアウトサイドヒッター（OH）大塚達宣が登録された。また、昨季は大同生命SV.LEAGUE MENの東レアローズ静岡でプレーしたOHフランチェスコ・レチネや、かつて男子日本代表の髙橋藍と共にプレーしたセッターのフェルナンド・クレリングら計14名が名を連ねた。

昨シーズン、セリエAのレギュラーシーズンを6位で終えたミラノはプレーオフに進出するも、準々決勝でチヴィタノーヴァに敗戦。5位～10位決定戦にまわり、最終順位は5位という結果だった。ミラノは、このメンバーで昨シーズン以上の成績を目指す。

■ミラノ 2025-26シーズン ロスター一覧

2.マテオ・スタフォリーニ/L

3.フランチェスコ・レチネ/S

4.トンマーゾ・イキーノ/OH

5.ダミアーノ・カターニャ/L

7.フェレ・レガース/OP

8.ネマニャ・マシュロヴィッチ/MB

9.レオナルド・バルバンティ/S

10.ヴェイカ・リンドクビスト/OP

12.セッペ・ロッティ/OH

13.アレッサンドロ・ベナッキオ/MB

14.フェルナンド・クレリング/S

15.大塚達宣/OH

16.ガブリエレ・ディ・マルティーノ/MB

18.エドアルド・カネスキ/MB