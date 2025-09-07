◇セ・リーグ 阪神4―1広島（2025年9月6日 甲子園）

【畑野理之の談々畑】阪神・門別啓人が先発するなど、この日も全員野球で勝利した。9回1死一、二塁から佐藤輝明が超ファインプレーで三邪飛をつかみ取ったように、チームは少しずつ成長。新人選手、育成選手、外国人選手も一丸になって、ここまで進行してきた。

藤川球児監督のめざすチームづくりを、知った日がある。いま甲子園では試合前の練習中、打撃ケージの後方に虎のマークが入った黄色いテントが設営されて、できた影の部分にパイプイスを二つ並べている。ハマスタも神宮もマツダも、セ・リーグの屋外4球場とも今夏から導入した。

少しでも暑さ対策になるのならと、ティー打撃を終えた近本光司や中野拓夢、佐藤輝明や森下翔太らが腰をかけて、フリー打撃の順番を待っていた。

甲子園に初めて登場したのは、夏の長期ロードから戻ってきた8月29日の巨人戦。その日、ベンチで藤川監督が虎番記者に囲まれながら“虎テント”の出入りに注目。スポニチ虎番キャップの倉世古洋平が「座っているのは主力選手ばかりで、若い選手って来づらいものですか」と話を振ると、藤川監督は「もう、そんな先輩後輩がどうとかなくしていきたいんです」と返していた。このやり取りを聞いて、これが目指すチーム作りの方向性だと知った。

藤川監督が、集中してフリー打撃に取り組んでほしい、試合で最高のパフォーマンスを見せてほしいという理由で導入した。だから若い選手もコーチや先輩の目を気にせず、日かげで準備したらいいという意味だった。

そして、この日、若手選手は誰も現れなかった。イスに近づいたものの横に立っていた高寺望夢（5年目・22歳）は「えっ、いやいや座れないですよ。無理、無理、無理です」と、とんでもないという表情。「これまで野球やってきてグラウンドで座るという感覚がなかったですし」と言い、藤川監督の言葉を伝えても「う〜ん…やっぱり無理だと思います」と反応した。ちなみに豊田寛（4年目・28歳）は「すぐに順番が回ってきたので時間がありませんでした」との理由だった。

藤川野球は決してエンジョイでも、和気あいあいでもない。野球には、プレーには厳しく、チームを一つにする手段は殴ったり、怒鳴ったりではないということ。そんな急には座れないという気持ちもわかるんだけど、これから、まだ古い野球界から飛び出せていない高寺を球児色に染めていくのだろう。優勝マジックが1までやってきたが、藤川監督はまだまだ道半ばなのかもしれい。