¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î·úÃÛ²È¥ë¡¦¥³¥ë¥Ó¥å¥¸¥¨¤Ë³Ø¤ó¤À¡¢¥â¥À¥Ë¥º¥à·úÃÛ¤ÎÌ¾¼êºäÁÒ½à»°¡Ê1901¡Á69Ç¯¡Ë¤¬¼ê¤¬¤±¡¢»°½Å¸©°Ë²ì»ÔÌò½ê¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤¬¡¢¸ø¶¦¿Þ½ñ´Û¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ò·ó¤Í¤ë¡Öµì¾åÌî»ÔÄ£¼ËSAKAKURA¡¡BASE¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£7·î¤ËÉôÊ¬³«¶È¡£Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢²òÂÎ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÝÂ¸¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ìó30²¯±ß¤òÅê¤¸¤ÆºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡á¹â¶¶ÎÉÂÀ¡Ë
¡¡Ä£¼Ë¤Ïµì¾åÌî»Ô»þÂå¤Î1964Ç¯¡¢´°À®¤·¤¿Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂ¤¤ê¤ÎÃÏ¾å2³¬¡¢ÃÏ²¼1³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó6ÀéÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Åö»þ¤Î»ÔÄ¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ºäÁÒ¤ËÀß·×¤ò°ÍÍê¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¤ÃÊü¤·¤ÎÃì¤ä¡¢Âç¤¤ÊÁë¤¬Ï¢¤Ê¤ê¼«Á³¸÷¤¬Æþ¤ë¡Ö¿åÊ¿Ï¢Â³Áë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥À¥Ë¥º¥à·úÃÛ¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÍÍ¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ë²ì¾åÌî¾ë¤Î¤Õ¤â¤È¤Ë¤¢¤ê¡¢»ÔÌ±¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼¡Âè¤ËÏ·µà²½¡£±«Ï³¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Å·Áë¤¬¤Õ¤µ¤¬¤ì¡ÖÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¡¢°Å¤¤°õ¾Ý¡×¡Ê»ÔÃ´Åö¼Ô¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2018Ç¯¤Ë»ÔÄ£¼Ë¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò½ª¤¨¡¢ÂÑ¿Ì´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é²òÂÎ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»ÔÌ±¤é¤Ë¤è¤ëÊÝÂ¸±¿Æ°¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºÆÀ¸¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²þ½¤¹©»ö¤Ç¤Ï¡¢¿åÊ¿Ï¢Â³Áë¤Î¥µ¥Ã¥·¤ä¥¬¥é¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¡¢Å·Áë¤âÊä½¤¤·¤ÆÉü³è¤µ¤»¤¿¡£ÂÑ¿ÌÊä¶¯¤â¼Â»Ü¡£»ÔÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö½À¤é¤«¤Ê¸÷¤¬¹¤¬¤ê¡¢¿´Íî¤ÁÃå¤¯¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£º£Ç¯7·î¤ËÀè¹Ô³«¶È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ëÉôÊ¬¤Ï¡¢2³¬¤ÎÃæÄí¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËÁ´19¼¼¤òÇÛÃÖ¡£»ÔÄ¹¼¼¤ò¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë²þÁõ¤¹¤ë¤Ê¤ÉµìÄ£¼Ë¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡1³¬¤Ë¤ÏÇ¦¼Ô¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ò°·¤¦ÅÚ»ºÊªÅ¹¤ä¥«¥Õ¥§¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£2026Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¿Þ½ñ´Û¤¬³«´Û¤·¡¢µÄ¾ì¤À¤Ã¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï³Ø½¬¼¼¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£ÊÝÂ¸·×²è¤ò½ê´É¤¹¤ë»ÔÊ¸²½ºâ²Ý¤Î³Þ°æ¸¼£²ÝÄ¹¤Ï¡Ö¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·úÀßÅö»þ¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬Éü³è¤·¤¿¡£ºäÁÒ¤Î»Â¿·¤ÊÀß·×¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£