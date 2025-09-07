巨人の甲斐拓也選手が6日、右手中指手骨頭骨折から回復に向け、現在のリハビリ状況や胸中を明かしました。

甲斐選手は、8月23日のDeNA戦で本塁クロスプレーの際に負傷。試合後にはその状態について「なんとか大丈夫」と語っていたものの、その後、右中指中手骨頭骨折と診断されました。

それから約2週間が経ち、今週からティー打撃も開始。現在のリハビリ状況を「順調にきています。投げる動きや打つ動作については「(衝撃は)ゼロではないですけど、でもだいぶいい」と語りました。

チームはAクラス争いの真っただ中。「先が見えない作業なので、投げたりできていますけど、時間がかかるわけで、先の見えないことをやるのはしんどいことなんだろうなと思う」と打ち明け、1軍の試合を見て、「みんなが試合している時間に家にいたりするので、悔しい思いはもちろんあります」と本音を吐露しました。

それでもこのリハビリ期間を前向きにとらえ、「成長の時間にできればいい」と語り、ファームの練習にもファンが応援に来てくれることについて、「ファンが来てくれて、うれしかったです。野球選手としてしっかりやっていかないといけないなと思いますね」と力を込めました。