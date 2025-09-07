いま、買い足すなら【ニトリのN+】へ！ 夏 → 秋に活躍する「羽織もの」

本格的な衣替え前の季節の変わり目に買い足したいのは、日中の冷房にも夜の肌寒さにも対応できる羽織もの！ 今回は【ニトリ】生まれのアパレルブランド【N+（エヌプラス）】が展開している、夏から秋の装いに馴染む羽織ものをピックアップ。透け感のある素材が暑さが続く日にも手に取りやすく、プラスワンで盛夏のコーデとは差別化を図れそうな狙い目アイテムを紹介します。

次の季節を呼び込むシアー素材の秋色カーディガン

【N+】「軽量シアーストライプカーディガン」\2,990（税込）

透け感のある「ドライな質感の薄手ニット」（公式ECサイトより）を使用したカーディガン。秋色のシアー素材にストライプ柄が浮かび上がるデザインは、さっと羽織るだけで着慣れた夏コーデを秋らしくアップデートしてくれそう。首元が深めのVネックになっていることで、顔や首まわりをすっきりと着こなしやすいのも嬉しいポイントです。

夏秋コーデの幅を広げる透かし編みの2WAYトップス

【N+】「麻調ラメ混2WAYレースアッププルオーバー」\2,990（税込）

きらりときらめくラメ糸が織り込まれた繊細な透かし編みが、プラスワンでコーデの上品な主役になってくれそうなプルオーバー。2連の華奢なリボンをあしらったレースアップのデザインは、前後2WAYで着用可能。リボンを解けば羽織としても着回せます。編み柄が浮かび上がるデザインを活かすべく、重ねるならシンプルな無地のトップスやワンピースが好相性。

バサっと羽織ってこなれ度を高めるラフなシルエット

【N+】「透かし編みVネックカーディガン」\2,443（税込・値下げ価格）

こちらのアイテムは裾にボタンを1つだけあしらったラフなシルエットによって、バサっと羽織るだけでこなれ感を演出できそう。流れるようなデザインの透かし編みがコーデの縦ラインを強調してくれるため、すっきりとした印象で着こなしやすいのも魅力です。袖は手首が見える7分丈。肌の露出感を抑えつつ、透け感があるおかげで汗ばむ秋の日中にも羽織りやすいはず。

素材で変化を加えた端正なクルーネックカーディガン

【N+】「シアークルーネックカーディガン」\3,990（税込）

クリーンで癖のないクルーネックカーディガンに、上品な透け感のある素材を採用することでトレンド感をUP。定番から一歩進んだ、感度の高い着こなしを叶えてくれそうな一着です。目が詰まっていることで透けすぎない素材にはなめらかな光沢感もあり、コーデをキレイめに寄せてくれそう。秋本番にはジャケットの内側に重ねるスタイリングも試したいところ。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ