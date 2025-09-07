え、【上下しまむら】なのッ！？ 即マネしたい♡「おしゃれコーデ」

コーデ組みがなんだかマンネリ化しているかも……。そんな大人女性は、おしゃれなインフルエンサーの着こなしをお手本にしてみて。今回は上下【しまむら】のアイテムを使った、マンネリ打破にぴったりのスタイリングをピックアップ。バルーン袖のトップスやスポーティーなライン入りスカートなど、トレンド大本命のアイテムに注目！

バルーン袖トップス × ワイドジーンズで甘さ控えめに

バルーンのようにぽわんと膨らんだ袖が特徴のトップスは、今季のトレンド大本命。一点投入でコーデが華やぐだけでなく、さり気なく二の腕カバーも期待できるかも。甘くなりすぎないよう、ワイドジーンズと合わせてカジュアルに落とし込むのがポイント。ふわふわと毛足の長いニットビスチェを投入すれば、季節感もアップ。足元は黒でキリッと引き締めて、大人っぽさをキープして。

バルーンタンク × ラインスカートでスポーティーに

コーデがシンプルになりがちなこの時期、ディテールが光るトップスがあると便利。@uuut3671

さんが着用しているタンクトップはふんわりとしたボリュームのあるシルエットが特徴で、カジュアルながらも女性らしさが漂います。ライン入りのスカートを投入すれば、スポーティーな雰囲気の最旬スタイルに。ホワイトとネイビーの上品な配色で仕上げるのが、大人っぽく見せるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@renge_wear様、@uuut3671様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M