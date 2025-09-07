● DeNA 2 − 3 ヤクルト ○

＜20回戦・横浜＞

6日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−ヤクルト』で解説を務めた大矢明彦氏が、DeNA・山粼康晃について言及した。

8月23日に一軍再昇格を果たした山粼は、6日のヤクルト戦、2−3の8回に再昇格後初登板。大矢氏は「彼が出てきた時のスタンドの雰囲気ですよね。これだけ期待している方がたくさんいらっしゃるんだなと思って、なんとか期待に応えられるようなピッチング、復活してもらいたいなと思いますね」と話した。

山粼は先頭の内山壮真に内野安打、続く村上宗隆に四球を与え、オスナの中飛で一塁走者・村上、二塁走者・内山にタッチアップされ一死二、三塁。山田哲人の三塁線のライナーをサード・筒香嘉智がダイビングキャッチで2アウトとする。古賀優大を申告敬遠で満塁としてしまったが、代打・宮本丈を2ボール2ストライクからインコース151キロストレートで空振り三振に仕留めた。

大矢氏は「インサイド投げ切りましたね。筒香のライナーのファインプレーがここで活きましたよね」と振り返った。

（ニッポン放送ショウアップナイター）