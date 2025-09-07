今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された「膝ですけど？」と見せているような猫ちゃん。SNSの多くの猫好きたちに小さな笑いを届けてくれたようです。

投稿はXにて、59.9万回以上表示。いいね数は3.8万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「かわいいねぇ」「体育座りみたい」とのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：座っている猫→『膝』のあたりを見てみると……】

これが膝ですけど？って見せてくるのかわいい

今回、Xに投稿したのは「ちぼ」さん。登場したのは、猫のこもちゃんです。

こもちゃんは、前足を体の前に揃えながらちょこんと座っていたとのこと。まるで膝を抱えているように見えます。「これが膝ですけど？」とアピールしているかのような様子は、とても愛らしい。こんなに可愛いお膝を見せつけられては、時間を忘れてジィーっと見つめたくなりますね。

こもちゃんのお膝にX民もほっこり

お膝を可愛くアピールしていたこもちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「地べたにこーやって座ってるJKいるよね」「こもちゃんの膝アピールはいつも可愛いニャン」「ホントに可愛いです」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの猫好きさん達が、こもちゃんの可愛いお膝にメロメロとなったようですね。

Xアカウント「ちぼ」では、猫のこもちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。こもちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

