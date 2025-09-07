秋の新作キターーッッ！！【マクドナルド】パケも可愛い「期間限定バーガー」

【マクドナルド】から毎年恒例となった月見シリーズが、秋の新作として登場！ その中でも可愛いパッケージに包まれた「期間限定バーガー」は、贅沢に仕上がった具沢山な一品のよう。食べた時の満足感も期待できそうです。今回は新登場したすき焼き系の月見バーガーの魅力をお届けします。

オレンジ色の月が映えるパッケージ「とろ旨すき焼き月見」

丸いオレンジの月が映えるイラスト入りのパッケージ。うさぎも一緒に描かれた和風感が可愛いこちらは、今年新登場した「とろ旨すき焼き月見」です。公式サイトによれば「ビーフパティ」「国産たまご」「スモークベーコン」「チェダーチーズ」「トマトクリーミーソース」をサンドした贅沢仕立て。さらに「すき焼きフィリング」を加えているのが特徴です。

食べ応えのありそうな具沢山感！

「とろ旨すき焼き月見」のすき焼きフィリングは、公式サイトによると「まろやかな味わい」が楽しめるとのこと。ベーコンやチーズの旨みを引き立てそうです。ビーフパティは1枚ながら具沢山な分、食べ応えも感じられそう。お腹を満たしたいランチやディナーに選んでみてはいかが？

writer：S.Hoshino