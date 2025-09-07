指原莉乃がプロデュースする女性アイドルグループ「≠ME（ノットイコールミー）」がこのほど、公式サイトを更新。メンバーの菅波美玲（25）のプライベート写真がネット上に流出していることについて、声明文を発表した。



【写真】過去のプライベート写真が流出してしまった菅波美玲

公式サイトでは5日に「いつも応援していただいている皆様へ」と題して、文書を公開。「菅波美玲に関し、一部SNS上で、複数の友人とプライベートで撮影した画像が公開されている件について、皆様にご心配をおかけしてしまい、大変申し訳ございません」と記し、「当該画像については、グループ加入前に友人と撮影したものであり、皆様の信頼を裏切るような事実は一切ございません」とアイドル加入後の写真ではないことを説明した。



また「菅波本人のプライベートな画像が許可なく公開されたことはもちろん、あたかも皆様の信頼を裏切るような事実が隠されているかのように公開されたことについては、非常に遺憾であり、今後の対応について、顧問弁護士にも相談しているところです」と、プライベート写真を流出をさせた人物に対して法的措置も検討していることを記載。最後には「皆様におかれましては、真偽不明の情報を鵜呑みにせず、憶測に基づく投稿などは絶対になされないようにご注意いただくようお願いいたします。引き続き菅波美玲、並びに≠MEをご支援下さるようお願い申し上げます」と記した。



（よろず～ニュース編集部）