ÆüËÜ¤Î·ÀÌó¤¬È¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡Ä¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¡×

¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD9¡Ë¤¬£¸·î20Æü¡Á22Æü¤ÎÆüÄø¤Ç²£ÉÍ»Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Ï1993Ç¯¡¢ºÙÀî¸îô¦À¯¸¢Åö»þ¤ËÅìµþ¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï£³Ç¯¤´¤È¤ËÆüËÜ¤È¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¸ò¸ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç£¹²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1993Ç¯Åö»þ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÊÉÊø²õ¤ä¥½Ï¢²òÂÎ¤Ê¤É¡¢ÅìÀ¾ÎäÀï¤Î½ª·ë¤Ë¤è¤ê¼«Í³¼çµÁ·ÐºÑ¤ÎÅþÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ø¤Î±ç½õ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÆüËÜ¤¬¼ê¤òµó¤²¡¢½é¤ÎTICAD³«ºÅ¤È¤Ê¤êº£Æü¤Ë»ê¤ë¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤éÍèÆü¤¹¤ë¼óÇ¾¿Ø¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤À¡£ÆÈºÛ¹ñ²È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¤ä¥¨¥ê¥È¥ê¥¢¡¢¥¨¥¹¥ï¥Æ¥£¥Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÌó50¥õ¹ñ¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ê¤É¼óÇ¾µé¤¬ÍèÆü¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÍèÆü¤ËºÝ¤·¤ÆÆÃ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢²áµî¤ÎTICAD³«ºÅ»þ¡¢ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÈô¹ÔÃæ¤ËËÜ¹ñ¤Ç¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢ÅÓÃæ¤Ç°ú¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÅýÎÎËÜ¿Í¤¬ÈíÌÈ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÆÃÍ¤ÎÀ¯¾ðÉÔ°ÂÄê¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÐºÑÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸«¤¨¤¿¡ÈÃæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß´¶¡É
º£²ó¤ÎTICAD9¤Ï¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼óÇ¾¿Ø¤¬½ÐÀÊ¤¹¤ë²ñ¹ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¤ÎÅ¸¼¨¥Û¡¼¥ë¤Ç¤ÏJETRO¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ëJapan Fair¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿·ÐºÑÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
100¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÆâ´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©ÉÊ¤ä¼«Æ°¼Ö¡¢À½Â¤¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·Ï¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¹ñÆâ´ë¶È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤â41¥õ¹ñ¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ñ¡¹¤ÎÅÁÅý»º¶È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¡¢²Û»ÒÎà¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¹ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î½ÐÅ¸¼Ò¤¬¸ý¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬µÞÂ®¤ËÂ¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¤È·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬È¿¸Î¤Ë¤µ¤ì¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡Ç00Ç¯¤ËTICAD¤ò¿¿»÷¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¶¨ÎÏ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡ÊFOCAC¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÈÃæ¹ñ¸ò¸ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³Æ¹ñ¤ËµÞÂ®¤Ë¿»Æ©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î³Æ¼ï¼è°ú¤¬£±°Ì¤Î¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£Ãæ¹ñÂ¦¤«¤é¤ÎÂ¿³Û¤Ê½Ð»ñ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é³«È¯¤Ê¤É¤ò¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃæ¹ñ´ë¶È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤ë½ÐÅ¸¼Ô¤«¤é¸½¾õ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢Åö³º¹ñ¤Î¹â´±¤Ê¤É¤ËÏÅÏ¨¤òÅÏ¤·¤ÆÃæ¹ñ´ë¶È¤¬ÍÍø¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹©ºî¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¸¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤Ï¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î²£Ë½¤µ¡¢À½ÉÊ¤äÆ»Ï©¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ÎÁÆ°¤µ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤ò¤«¤±¤º¤Ë°ìµ¤¤ËÂ¤¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¥Ü¥í¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Î¿Í¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤ä¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£º£¸å¤âÃÏÆ»¤Ë¼è°ú¤òÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ãæ¹ñ·¿¤Î¡Ö¿·¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡×
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö°ìÂÓ°ìÏ©¡×¹½ÁÛ¤Î½ªÃåÃÏÅÀ¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤ØÄÌ¤Å¤ë¤¬¡¢µÞÂ®¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÀÜ¶á¤ÏÃæ¹ñ·¿¤Î¡Ö¿·¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤¬Ë¿¹ñ¤Ø¹â¶âÍø¤ÎºÄÌ³¤òÉé¤ï¤»¡¢ÊÖºÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È»ñ¸»¤òÆÈÀêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤·¤¿¤ê¡¢¹ÁÏÑÃÏ°è¤Ê¤É¤ÎÍ×¾×¤òÀÜ¼ý¤¹¤ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«°Ê³°¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥ê¥é¥ó¥«¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê·úÀß¤·¤¿¹Á¤¬ÃÏÍýÅª¤ËÉÔÊØ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Á¥Çõ¤Î»ÈÍÑÎÌ¤¬¿¤ÓÇº¤ß¡¢ÊÖºÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢99Ç¯´ÖÃæ¹ñ¤Ë¹Á¤Î±¿±Ä¸¢¤ò°ú¤ÅÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¿Ê½Ð¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë¤¬¡¢°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÌµÀþµ¡´ïÎà¤ò°·¤¦Ãæ¹ñ´ë¶È¤â¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¥¸¥Ö¥Á¤Ê¤É¤Î³¤Â±ÂÐºö¤Ç¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤Ï¥¸¥×¥ÁÊÝ¾ã´ðÃÏ¤ò2017Ç¯¤è¤êÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿ÍÌ±²òÊü·³½é¤Î³¤³°´ðÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó2000Ì¾¤Î¿Í°÷¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ä¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯Åù¡¢¿ÍÌ±²òÊü·³¤È¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤¦¹ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Ï·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É½¸þ¤¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌ±´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¤È¤µ¤ì¤ëÁÈ¿¥¤¬¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î·³¤Ê¤É¤Ë·³»ö»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤â¤¢¤ê¡¢ÀïÆ®µ¡¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Æ´ïÎà¤«¤éÌµÀþµ¡¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃæ¹ñÀ½¤Î·³¼ûÉÊ¤â¤Þ¤¿Éý¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§ÍÂ¼Âó¿¿