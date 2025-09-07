可愛い愛猫の姿を見たら、思わず写真や動画を撮ってしまいたくなるもの。猫ちゃんと一緒に暮らしていたら、いつの間にかカメラのフォルダが猫ちゃんの写真で埋め尽くされていた…なんてことも珍しくないのではないでしょうか？しかし、猫ちゃんにもプライバシーがあるようで…？

愛猫をカメラに収めていた飼い主に振りかかった、まさかの光景には、「これ見たさに怒らせちゃうなｗ」「これからは、事務所を通してから撮影しないとダメかな？（笑）」と感想が寄せられることに。まるで人間のような反応を見せる猫ちゃんが可愛いと、62万再生を超えて注目を集めています。

許可無く撮影されて激怒のココちゃん

他人を勝手に写真や動画に収めるのは御法度。それは多くの人が認識していることですが、どうやら猫ちゃんの世界でも無許可撮影は渋い顔をされてしまうようです。Instagramアカウント『yuricoco』のある日の光景では、猫ちゃんに許可無く動画を撮って怒られてしまう飼い主さんの光景が投稿されました。

この日、アメリカンカールのココちゃんの愛らしい姿を収めようと、ココちゃんにカメラを向けた飼い主さん。すると、そこにはアゴを上げて飼い主さんの方を見つめるココちゃんの姿が…。

何も言わず、ただジッと飼い主さんのことを見ているココちゃんのお顔は、なんだか怒っているようだったとのこと。どうやら、ココちゃんは無許可で動画を撮られたことに怒ってしまったようです。

可愛い姿に思わず笑ってしまった瞬間…

許可なしに撮影をされてご機嫌ななめなココちゃん。しかし、アゴを上げて真ん丸なお目々でこちらを見ている姿は、怖さよりも可愛さにあふれています。

飼い主さんも、そんなココちゃんの様子を見て、その愛らしさに思わず笑ってしまったそう。すると、その瞬間…なんと、ココちゃんは前足で飼い主さんのことを叩いたのだそう！

無許可で撮影されたうえに笑われてしまい、ココちゃんはご立腹の様子。その姿からは、猫ちゃんの世界にも人間と同じようにプライバシーという概念があると思わずにいられません。

ご機嫌な時には許してくれることも

この日は許可なしに撮影されてご立腹なココちゃんでしたが、ご機嫌なときには撮影を許してくれることもあるのだそう。別の日には、飼い主さんに撫でられて上機嫌だったココちゃん。

飼い主さんに首の後ろを撫でられて、ゆっくりと尻尾を揺らすその姿はとても嬉しそうで、カメラの存在を忘れてしまったようです。

とはいえ、スマホが普及した現代では、プライバシーを守るのは大切なこと。猫ちゃんの写真や動画を撮影するときには、猫ちゃんにも一言伝えておいたほうがいいのかもしれません。

許可なし撮影に怒るココちゃんの姿には、「勝手に撮ったらダメなのね（笑）」「思ってたよりパンチの威力強かったｗ」「私もパンチ受けたい♡」と、感想が寄せられることに。

Instagramアカウント『yuricoco』では、ココちゃんと飼い主さんの穏やかで仲良しな日常の光景が投稿されていますよ。

ココちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「yuricoco」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。