芸能事務所「アミューズ」が6日、同社法務部の公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。所属する女優の恒松祐里（つねまつ・ゆり）に関するネット上での虚偽の情報拡散について、声明文を出した。



公式アカウントは「9月3日に麻薬取締法違反容疑で逮捕されたとの報道があった俳優（当社所属ではありません。）と当社所属アーティストである恒松祐里の関係について、ネット上で事実無根の情報を拡散している者がいます」と言及。3日には、俳優の清水尋也容疑者（26）が麻薬取締法違反（共同所持）の疑いで警視庁に逮捕されていた。また「恒松祐里までもが警察の捜査対象になっているとのデマまで見受けられますが、そのような事実は一切ありません」と真っ向から否定した。



清水容疑者との関係については「恒松祐里と今回逮捕されたとされる俳優は、作品で共演したことがあり知人ではありますが、それ以上の関係性は一切ありません」と説明。「それ以上の関係性があるかのような、また恒松祐里が違法行為を行ったかのようなデマの投稿やその拡散行為（リポストなど）は、恒松に対する名誉毀損です。また、当該俳優のファンの皆様に対する攻撃にもなります」と指摘した。



最後には「恒松祐里についてのデマを投稿したり、それを拡散（リポストなど）することは直ちにやめてください」と注意喚起し、「そのような名誉毀損行為については、法的措置も視野に入れ、すでに調査を開始いたしました」と法的措置の準備もしていることを記した。



恒松は1998年生まれの女優。2021年にはネットフリックスで放映された「全裸監督season2」でヒロイン役をつとめ、ヌードに挑戦するなど、体当たりな演技で注目を集めた。同年には写真集も発売するなど、抜群のプロポーションも誇る。2022年に公開された映画「きさらぎ駅」で映画初主演を果たした。



