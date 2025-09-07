人工呼吸器や、たんの吸引など日常的に医療のサポートが必要な人を「医療的ケア者」といいます。一般に外出のハードルが高いとされる「ケア者」ですが、それを乗り越え楽しんでもらおうと企画されたのは「野球観戦」です。そこには、医師らの優しい願いが込められていました。

福岡県宗像市の「コールメディカルクリニック福岡」は、在宅医療や「医療的ケア者」が対象の通所デイケアサービスなどを提供しています。





この日、スタッフの医師や看護師、ボランティアの医大生たちが「医療的ケア者」の命に関わるたくさんの道具を準備していました。

■スタッフ

「電気ですね。人工呼吸器の10.2アンペア必要。」

「AEDは載せておいた方がいいですか。」

■コールメディカルクリニック福岡・岩野歩 理事長

「使う病態はないと思います。」



理事長で医師の岩野歩さんです。「医療的ケア者」と家族に、出かけることを楽しんでほしいと、ドームでのプロ野球観戦を企画しました。



■岩野 理事長

「医療的ケア児・者は、家に隔離されている、病院・施設に隔離されているという状況になってしまいがちですが、行けるんだ、できるんだと思ってほしいですね。」

参加する家族も、この日を楽しみにしていました。三宅諒真さん（26）と母親の志津江さんです。



■三宅志津江さん

「（諒真さんは）小学校の時、少年野球チームに入って野球をやっていたので、とてもうれしく思っています。」



諒真さんは野球少年だった小学6年生のとき、国指定の難病「筋ジストロフィー」を発症しました。中学生の頃から人工呼吸器が必要になり、今は寝たきりの状態です。主に志津江さんが自宅で、30分に1度のたんの吸引などつきっきりでケアしています。家族での外出は年に1回程度です。



■志津江さん

「今やっぱりこれだけ暑かったり、冬は寒かったりで、外出する時期も限られる。」

厚生労働省が2020年に公表した調査結果では、医療的ケア児・者を子に持つ親の6割以上が「子どもを連れての外出は困難を極める」と回答しています。



行き先に人工呼吸器の電源はあるか、バッテリーは充電されているか、緊急時どう対応するかなど確認すべき点がいくつもあり、簡単には外出できないのです。



諒真さんも志津江さんも野球が大好きですが、テレビやラジオで楽しむことがほとんどでした。



■志津江さん

「やっぱりドームとか球場に行くと、ホームランとかヒットが出た時のワーっていう歓声ですね。あと、アウトになってもやっぱりワーっていう声とか、そういうのを肌で感じてもらいたいなと思います。」

日頃、簡単にはできないことを家族に心から楽しんでもらいたい。医師やスタッフも力を合わせます。人工呼吸器を搭載できる「バギー」と呼ばれる車いすで、会場まで移動します。



■志津江さん

「諒ちゃん、すごいよ。初めてだね。」



ドームの雰囲気を全身で味わいながら、諒真さんら「医療的ケア者」3人と家族は、ドームの観覧室に集合しました。



■コールメディカルクリニック福岡・岩野 理事長

「きょうの目的は、医療機器が常時必要な病気になったとしても、野球見れるぞということ。乗り越えないといけない壁はあるけれど、楽しんでいきましょう。」

この日は、ソフトバンクホークスと日本ハムファイターズとの首位攻防3連戦の初戦。スタンドは満員となりました。



ホークスは1点を先取された直後の2回裏。4番山川の9試合ぶりとなる1発で、同点に追いつきます。その後もホークス打線の勢いは止まらず、部屋の興奮も最高潮に。



■志津江さん

「楽しいです。みんなといることを楽しんでいます。」



その様子を、岩野さんやスタッフがしっかりと見守ってくれています。

22歳の豊原完汰さんも、この日の観戦を心待ちにしていました。ホークスの大ファンで、勝利の瞬間を目の前で見てみたかったといいます。



■豊原完汰さん

「すごく楽しいです。」

■完汰さんの母・佳子さん

「外出するのも、いろいろ心配なことはたくさんありますが、皆さんが協力してくれるから安心して外に出られました。日頃できないことが体験できて、本人が一番楽しく過ごせたらいいと思っています。」



4対1、ホークスの勝利です。



■完汰さん

「勝ったからよかったです。」



初めて目の前で見た勝利の瞬間。花火も楽しむことができました。

■三宅志津江さん

「いつもは最後まで見ていないので、とってもうれしいです。よかったね、諒ちゃん。勝ったしね。」



医師らが見守る中、家族の思い出がまた一つ増えました。



■コールメディカルクリニック福岡・岩野 理事長

「もう本当に、こういうのが普通になってほしいと思います。それがすべてです。」



医療的ケア者の外出は簡単なものではありません。それでも「誰かの協力があれば、一緒に楽しむことができる」そんな社会を作るのが岩野さんの願いです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月21日午後5時すぎ放送