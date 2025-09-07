²Ö¹¥¤¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡¢²Ö²°¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¨¤Æ¥Ý¡¼¥º¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø°ìÎ®¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥í¡¼¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤¬¡¢¡Ö¤ª²Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾»Ø¤·¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¥Õ¥é¥ï¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö8·î29Æü¡¢¥³¥í¥é¥É½£¥Æ¥ë¥é¥¤¥É¤Ë¤¢¤ëÀ¸²ÖÅ¹Flowers by Ella¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö¥Ø¥¤¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£¤ª²Ö¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤ÎÁ°¤Ç¡¢²ÖÂ«¤òÊú¤¨¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤¬¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²È¤ÎÁ°¤Ë´ÇÈÄ¤ò½Ð¤·¤¿¤é¡¢Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡©¡×¡ÖÀÖ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬ºÇ¹â¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Æ¥ë¥é¥¤¥É¤Ç¤â²Ö¤òÇã¤¦¤ó¤À¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¯¤¤Æ¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥¢¥ì¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²Ö´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤è¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ï¡¢²Ö¹¥¤¤ÇÍÌ¾¡£Âç¤¤Ê²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¡¢³¹¤òÊâ¤¯ÍÍ»Ò¤òÅÙ¡¹¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢6·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¥¶¡¦¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ç¡¼¡¦¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¸¥ß¡¼¡¦¥Õ¥¡¥í¥ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¸µºÊ¥¢¥Ç¥£¥½¥ó¡¦¥Æ¥£¥à¥ê¥ó¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¤¦¤±¤¿6ºÐ¤È4ºÐ¤ÎÌ¼¤È¤È¤â¤Ë²Ö¤òÀ¸¤±¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö²È¤Î¶á¤¯¤ÇËè½µÆüÍËÆü¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥Þ¡¼¥º¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤¯¤â¤Î¹¥¤¤À¤·¡¢²È¤Ë²Ö¤ò¾þ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö²È¤Ë¾þ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤À¤·¡¢¿Í¤Ë¤¢¤²¤ë¤Î¤â¹¥¤¡£ÆüÍËÆü¤Ë¤ÏÌ¼¤¿¤Á¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤â¤¹¤ë¡£³Ú¤·¤¤¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥Ñ¡¼´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¼ç±é±Ç²è¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó ¸ÉÆÈ¤Î¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¡Ù¤ò¥Æ¥ë¥é¥¤¥É±Ç²èº×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±ÃÏ¤òË¬ÌäÃæ¡£ºÇ¤â¾ÝÄ§Åª¤Ê¥í¥Ã¥¯¡¦¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·Â³¤±¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¹¡¦¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥Æ¥£¡¼¥ó¤Î¼ã¤Æü¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Ï¡¢6·î¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Áá¤¯¤â¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍÎÏ¸õÊä¤ÈÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖFlowers by Ella¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷flowersbyellatelluride¡Ë
