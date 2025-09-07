◆全日本プロレス「第１２回 王道トーナメント」（６日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆５９８

全日本プロレスは６日、栃木・ライトキューブ宇都宮で「第１２回 王道トーナメント」２回戦を開催した。

無差別級のトーナメントで最強を決める大会。今年は昨年の覇者の綾部蓮、三冠ヘビー級王者・斉藤ジュンら１６選手が参戦。８・２４後楽園ホールで開幕し、９・１５に後楽園で準決勝、決勝戦を行い優勝を争う。

宇都宮大会では、１回戦を突破した関本大介とオデッセイが激突。破壊的なパワーが真っ向からぶつかる熱闘は、１０分３０秒、横入り式エビ固めで関本がオデッセイをフォールし準決勝進出を決めた。

メインイベントでは、宮原健斗が野村直矢と対戦。かつて同じユニット「ＮＥＸＴＲＥＡＭ」に加入した両雄。２０２２年９月の三冠ヘビー級選手権以来の一騎打ちは、激しいエルボー合戦を展開。両者が持てる技のすべてを出し尽くす激闘は、宮原がシャットダウン・スープレックスで４強進出した。

試合後、９・１５後楽園で対戦する関本がリングイン。関本へ「９月１５日、楽しみにしてるぞ」とメッセージを送ると、関本も「楽しみにしてるのは、宮原、オマエだけじゃねえんだよ。９月１５日、勝負だぞ、オラ！」と去った。

バックステージで宮原は準決勝へ「９月１５日、後楽園ホール、王道トーナメント、いよいよファイナルだ。関本大介、テメエもどうやら楽しみにしてるらしいな。さあ、久しぶりだな、関本大介。後楽園ホールで必ず俺が２０２５王道トーナメント優勝トロフィーを掲げるんだ。俺をプロレスファンが待ってるからな」と誓った。

準決勝、決勝が行われる９・１５後楽園。準決勝もう１試合は綾部蓮と本田竜輝が対戦する。それぞれの勝者が今年のトーナメント王者を争う。

◆９・６宇都宮全成績

▼第１試合 世界ジュニアヘビー級選手権試合＆アジアタッグ選手権試合前哨戦６人タッグマッチ ２０分１本勝負

青柳優馬、○青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯ（１２分１１秒 逆エビ固め）鈴木秀樹、ＭＵＳＡＳＨＩ、小藤将太●

▼第２試合 ゼンニチ本隊 ｖｓ バカの時代 タッグマッチ ２０分１本勝負

佐藤光留、○真霜拳號（９分３３秒 無道）田村男児、井上凌●

▼第３試合 タッグマッチ ３０分１本勝負

○綾部蓮、デイビーボーイ・スミスＪｒ．（７分５１秒 デスルーレット→片エビ固め）本田竜輝、大森北斗●

▼第４試合 斉藤ブラザーズ ｖｓ ＨＡＶＯＣ タッグマッチ ３０分１本勝負

芦野祥太郎、○ザイオン（１０分５７秒 ダイビングヘッドバット→片エビ固め）斉藤ジュン、”ミスター斉藤”土井成樹●

▼第５試合 王道トーナメント ２回戦 時間無制限１本勝負

○関本大介（１０分３０秒 横入り式エビ固め）オデッセイ●

▼同

○宮原健斗（２０分３８秒 シャットダウンスープレックスホールド）野村直矢●