もうすぐ平戸ICまで延伸

九州最西端を目指す西九州道の建設が進んでいます。

【最西端へ！】西九州道の現状と建設ルートを見る（写真と地図）

西九州道は、福岡市から佐賀県唐津市・伊万里市を経由し、北松浦半島の長崎県松浦市・佐世保市をぐるりと回り、佐賀県武雄市に至る高規格幹線道路です。長崎県北部の幹線道路である国道204号のバイパス・代替路の役割も担います。

現在、主に建設が進んでいるのが、伊万里東府招IC（佐賀県伊万里市）から佐々IC（長崎県佐々町）にかけての区間です。東から「伊万里道路」「伊万里松浦道路」「松浦佐々道路」の3区間に分けて、事業が進められています。

伊万里道路（6.6km）は、伊万里市街の北側（海側）を通ります。4車線で計画。改良工事や橋梁工事などが進んでおり、道路の輪郭が少しずつ見えてきました。

伊万里松浦道路（17.2km）は、未開通の伊万里西IC（仮称）〜山代久原IC間6.9kmが事業中。道路は完成2車線の計画です。国土交通省九州地方整備局によると、2024年度末時点で事業進捗率は約64％、用地進捗率は約68％といいます。2025年度以降、道路設計や用地調査、用地買収が進む見込みです。

最西端の松浦佐々道路（19.1km）は、松浦IC（長崎県松浦市）から佐々ICまで建設中。道路は完成2車線の計画です。このうち、北側の松浦IC〜平戸IC間7.5kmは工事が終盤を迎えており、橋やトンネルの名称も決定。2025年度に開通する見通しです。平戸ICは佐世保市内に位置しますが、県道258号平戸江迎線と接続し、本土最西端に位置する平戸市への玄関口になります。平戸ICから平戸大橋まで一本道です。

九州地方整備局によると、西九州道が全線開通した場合の所要時間は、福岡市から松浦市までが現在の100分から70分に、福岡市から佐世保市までが現在の180分から90分にそれぞれ短縮されると試算しています。