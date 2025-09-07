テレビ東京の元アナウンサー、片渕茜キャスター（32）が7日、自身のインスタグラムを更新。人気アナウンサーとのニューヨークでの再会を報告した。

昨年4月からニューヨーク支局に勤務している片渕キャスター。「NYに来られていた、フジテレビの愛海さんと久しぶりにお会いできました」とフジテレビの宮司愛海アナウンサーとの再会ショットを投稿した。

「局は違えど、アナウンサー就活のときには沢山アドバイスをいただいた先輩です」とその関係を明かし、「変わらず芯があってまっすぐな愛海さんにお会いして、私も引き続きNYで頑張ろうとパワーをもらいました」とつづった。

この投稿に、フォロワーからは「お2人ともお綺麗ですね」「大ファンの二人が一緒に写っておられるのは、めっちゃ嬉しいです」「二人とも笑顔が美しいですよ」「異国の地でそういう人に会うと勇気貰えますね」「素敵な先輩からのエールとなったね」などのコメントが寄せられている。

片渕キャスターは2016年、テレビ東京にアナウンサーとして入社。「ワールドビジネスサテライト」「ニュースモーニングサテライト」などの報道番組のほか、「開運!なんでも鑑定団」「出没!アド街ック天国」などバラエティーでも活躍。24年4月1日付で報道局に異動。25年4月1日付でアメリカ合衆国ニューヨーク支局に異動した。