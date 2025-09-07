◇バレーボール 男子世界選手権壮行試合第1戦 イタリア3-2日本(6日、ららアリーナ東京ベイ)

9月12日からフィリピンで行われる世界選手権を前に日本(世界ランク5位)は強豪イタリア(同2位)と壮行試合を行いました。フルセットの末日本は敗れ、試合後郄橋藍選手がインタビューに答えました。

「いいプレーもありましたけど、もう少しうまく出来た部分もすごくあったので、反省と課題は多かった。世界バレー前に経験できたのはプラスにしていける」と前向きに語った郄橋選手。

翌日もイタリアとの第2戦が行われます。「もう少し出来たんじゃないかという部分は修正して、勝つこともそうですけどプレーの質を上げていくのは世界バレーに向けて必要なのでいいプレーして勝って自信につなげていきたいと思います」と意気込みました。

女子はすでに世界選手権で決勝ラウンドが行われ、準決勝に進みトルコと対戦。敗れてしまったものの15年ぶりのメダル獲得へ向け3位決定戦を戦います。

それについて郄橋選手は「間違いなくいい刺激いいプレッシャー与えられている。女子が準決勝進出は歴史的なことだと思いますし、僕自身負けてられないという気持ちになる女子の健闘ぶりは僕たちの力にもなってます」と口にしました。