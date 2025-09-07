女優広瀬すず（27）が6日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）に出演。デビューをめぐり「大号泣」したエピソードを明かした。

MC加藤浩次らとのトークで、12年に芸能界デビューした時の話題になった。広瀬は「（芸能界デビューのきっかけは）姉（広瀬アリス）が『Seventeen』っていう雑誌の専属モデルをやっていた時に、イベントが年に1回あったんですよ。そしたら（その現場で）今の事務所の社長さんが“じき、あなたもね”みたいにその時言われて。私の中で、東京の芸能事務所の社長って“東京を支配してる人”みたいな（イメージだった）。だから、断るっていう選択肢がこっちにないと思って。最初“東京の人”っていうだけで（そういうイメージがあった）」と回想した。

その後、事務所側としたというやり取りも振り返り、広瀬は「（当時）バスケをやっていたので“バスケには影響しない程度で『Seventeen』のモデルだけどうですか？”みたいな（ことを当時言われた）。断り切れなくて、（事務所の人との）電話切った瞬間もう大号泣して。“やりたくな〜い！”って言って」と続けた。