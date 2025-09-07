韓ドラ人気作に多数出演イケメン俳優が突然の結婚発表。相手は明かさずサプライズ婚

俳優ハン・ウンソンが結婚する。

ハン・ウンソンは9月6日、自身のSNSアカウントに1枚の写真とともに文章を掲載し、結婚の知らせを伝えた。

ハン・ウンソンは「長い交際の末に大切な人と結婚することになりました」とし、「結婚を準備しながら、より心が豊かになり、強くなる経験をしています」と明らかにした。

続けて「愛する人と人生を共にすることを約束する場に来てくださり、お祝いしていただければ幸いです」とし、「私が慌ただしくて連絡できなかった方々にはご理解をお願いしたい」と伝えた。

ハン・ウンソンは2014年、tvN『SNLコリア』シーズン5でデビューし、シーズン7まで出演して顔を知られるようになった。

(写真提供=YYエンターテインメント)ハン・ウンソン

その後、『内省的なボス』『メロホリック』『不滅の恋人』『暗行御史＜朝鮮秘密捜査団＞』『紳士とお嬢さん』『離婚弁護士シン・ソンハン』『王の愛 ウォル〜幻想恋歌〜』『サムダリへようこそ』など数々の作品に出演した。本名はハン・ジェソクで、2023年1月にハン・ウンソンへと活動名を変更した。



