上白石萌音「若い子が頑張ってるだけで泣けるっていう、そのフェーズに突入した」
女優の上白石萌音（27歳）が、9月6日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。「若い子が頑張ってるだけで泣けるっていう、そのフェーズに突入した」と語った。
映画「ちはやふる」シリーズで広瀬すずと共演した上白石萌音が番組のゲストとして登場。リスナーから10年前と比べてお互い大人になったな、と思うことがあるか質問を受けると、広瀬は上白石が現在出演しているドラマ「ちはやふる ーめぐりー」での先生役の姿に思うものがあったと話す。
上白石も「私は（教師役となった）今回で、若い子が頑張ってるだけで泣けるっていう、そのフェーズに突入した。大人になったな、て思った」と言うと、広瀬は「だって、ドラマのさ、親子のストーリーとかもあるじゃん。なんか子ども側というか、親側の気持ちもなんかわかる。それはなんか、ちゃんと自分も大人になったんだなって」と話し、上白石から「わかるわかる。すごくわかる」と同意の言葉を得た。
