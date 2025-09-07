爽やかフルーティ！限定デザイン×爽快テイスト！【サントリー】すっきり味わう！金麦〈ビー玉色の青い空〉24本セットがAmazonで販売中！
涼しげブルー缶！限定デザイン×爽快テイスト！【サントリー】すっきり味わう！金麦〈ビー玉色の青い空〉24本セットがAmazonで販売中！
サントリー新ジャンル「金麦」から、誰もが経験のある、懐かしい夏のワンシーンをテーマにした、さわやかエールタイプの「金麦（ビー玉色の青い空）」が限定発売。
複数種類のアロマホップを使用し、上面発酵酵母を用いて醸造することで、爽やかでフルーティな香りを実現。
コーングリッツを一部使用することで、爽快ですっきりとした後味に仕上げた。
爽快な夏の青空のモチーフに、プールや部活帰りに遠くの青空を見上げて夏を感じるワンシーンを象徴的に描かれている。
※法律により20歳未満の酒類の購入や飲酒は禁止されており、酒類の販売には年齢確認が義務付けられています。
