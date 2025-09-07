宮崎県警は５日、酒気を帯びた状態でマイカーを運転したなどとして、宮崎北署の２０歳代男性巡査長を停職３月の懲戒処分にした。

また、県警は同日、この巡査長を道交法違反（酒気帯び運転）容疑で宮崎地検に書類送検した。巡査長は同日付で辞職した。

発表によると、男性巡査長は７月１６日午前７時５０分頃、宮崎市内で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転したほか、昨年１１月頃〜今年６月頃、複数の消費者金融から不相応の借財をした。

７月１６日午前１０時頃、同僚職員が男性巡査長から酒のにおいがすると感じ、男性巡査長はその後の簡易検査で呼気からアルコール反応が認められた。測定器による飲酒検知では基準値に満たない数値だったが、県警は運転時の数値は基準値以上だったと判断した。男性巡査長は同１５日午後１１時半頃〜１６日午前４時頃、宮崎市内の飲食店や自宅でハイボールや缶ビールなどを飲酒しており、「アルコールが残っていたことはわかっていたが、事故を起こさなければ飲酒運転がばれることはないと思い、運転して出勤した」と話したという。