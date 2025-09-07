【新作登場】ヴェレダのスキンフードから話題のクレンジングバーム♡

1926年に誕生したヴェレダの名品「スキンフード」。その伝統的なハーブレシピを受け継ぎながら、現代の乾燥ダメージに応える新アイテムが登場しました。2025年9月19日より全国発売されるのは『スキンフード ウルトラライトオイル』と『スキンフード クレンジングバーム』の2製品。先行して8月29日から一部店舗で発売が始まっており、敏感な季節の変わり目に頼もしい味方になりそうです。

軽やかに潤う「スキンフード ウルトラライトオイル」



100％天然由来成分で、100mL 4,400円(税込)。スプレータイプだから全身にさっと使え、ベタつきのない軽い仕上がり。化粧水とオイルの2層式で素早く角質層まで潤いを届け、しっかりロックします。

ボディだけでなく洗顔後のブースターや髪のツヤ出しにも◎。オレンジやラベンダーの甘くやさしい香りに包まれて、心地よいケアタイムを楽しめます。

温感とろける「スキンフード クレンジングバーム」



75mL 3,630円(税込)。肌にのせた瞬間にとろける温感テクスチャーが心地よく広がり、メイク汚れや毛穴の黒ずみまでするんとオフ。

スキンフード伝統のハーブレシピを中心に美容成分を贅沢に配合し、洗い上がりはしっとり柔らか。さらに集中保湿マスクとしても使え、まるでスパにいるような贅沢感を自宅で味わえます。

乾燥に悩む季節の新しいお守りコスメに♡



100年の歴史を持つヴェレダのスキンフードシリーズから誕生した2つの新作は、乾燥や肌荒れに悩む現代女性の心強い味方。忙しい毎日の中でも手軽に使えるオイルと、贅沢なケアを叶えるバーム。

どちらも天然由来成分100％で、肌をやさしく包み込みます。季節の変わり目に寄り添う特別なアイテムを、この秋のケアに取り入れてみませんか？