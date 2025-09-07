「お姫様抱っこの限界に挑戦してみた」。25歳の女性がゴツい男性陣を次々とお姫様抱っこする動画が話題を呼んでいる。



【写真4枚】「見てるだけで腰が…」大柄な男性を次々とお姫様抱っこする野村優さん

自身より大柄な男性を次々とお姫様抱っこして見せたのは、女子パワーリフティング選手の野村優さん（25）。野村さんは体重70kg、90kg、105kg、150kgとどんどん大きくなる男性陣を持ち上げる企画で、体重70kg、90kg、105kgの男性を次々とリフトアップすると、最後は150Kgの男性も持ち上げて見せた。



SNSでは、「のむちゃん凄すぎる！！」「投げようと思えば投げれそう笑」「これはすごい！！日々の鍛錬あってこそ」「うおぉぉぉ、見てるだけで腰が…」「真面目にすげえw」「シンプルに凄すぎます！」「逆お姫様抱っこ（大漢）と言うパワーワード誕生」などのコメントがあった。



野村優さんは2024年の全日本選手権でスクワット167.5kg、ベンチプレス102.5kg、デッドリフトで230kgを挙げ、日本人女性歴代最高重量のトータル500kgを記録したのが大会で出したトップ選手。今年7月に行われたアジアパシフィックアフリカ選手権で69kg級優勝に輝いた。