Î®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬µÕÉ÷¤Î¿á¤¯¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤ò²òÀâ¡£Æ¿Ì¾¤ò¾ò·ï¤ËÊä½¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤â¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ì¶¤Ç¤â¿¤Ó¤·¤í¤Î¤¢¤ë¼«ÈÎµ¡
¢£¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÄãÌÂ
ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢ÅÔ¿´¤Î³¹³Ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤¢¤¼Æ»¤Ë¤µ¤¨ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ûÎÁ¤Î¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¡£ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤Î¡Ö¼«ÈÎµ¡Âç¹ñ¡×¤Ç¡¢ÉáµÚÂæ¿ô¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤°À¤³¦Âè2°Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Î¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤Ë·ã¿Ì¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤Èº£Ç¯10·î¡¢¼«ÈÎµ¡¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°ûÎÁ¤¬200±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï10·î½Ð²ÙÊ¬¤«¤é°ûÎÁ217ÉÊÌÜ¤òÃÍ¾å¤²¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂåÉ½Îã¤Ç¤Ï¡¢500ml¤Î¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¤¬ÀÇÈ´¤180±ß¢ª200±ß¡Ê¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¡¢650ml¤Î¡Ö°½Âë¡×¤â180±ß¢ª200±ß¤Ë¡£500ml¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤â179±ß¢ª209±ß¤Ø¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¶ºàÎÁ¡¦»ñºà¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤¬¼ç°ø¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æ±¼Ò¤ÏºòÇ¯¤âÃÍ¾å¤²¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
Âæ¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¡¢º£¤Ï2000Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó3³ä¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¼«Æ°ÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥àµ¡³£¹©¶È²ñÄ´¤Ù¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¼«ÈÎµ¡Á´ÂÎ¤ÎÀßÃÖÂæ¿ô¤ÏÇ¯¡¹¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿2000Ç¯¤ÎÌó560ËüÂæ¤«¤é¸º¾¯¤¬Â³¤¡¢24Ç¯¤Ë¤ÏÌó391ËüÂæ¤Ë¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£24Ç¯´Ö¤ÇÌó3³ä¤â¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ûÎÁ¤Î¼«ÈÎµ¡¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ôÍ¾¤ê¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃÍ¾å¤²¤Ë¤è¤ëÇä¤ê¾å¤²Äã²¼¤ÇºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿àÀÖ»úµ¡á¤ÎÅ±µî¤¬¿Ê¤ß¡¢¸º¾¯µ¡¼ï¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼«ÈÎµ¡Âç¹ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤ï¤¬¹ñ¤Ïº£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¼«ÈÎµ¡¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤²¤À¤±¤¬Í×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÎ®ÄÌ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¾ÀîÎ©°ì»á¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤¬·ãÊÑ¤·¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤äÂðÇÛ¤ÎÉáµÚ¤Çà¤¤¤Ä¤Ç¤â°û¤ßÊª¤¬ÆÏ¤¯»þÂåá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ËÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Äê²ÁÈÎÇä¤¬´ðËÜ¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ï¡¢ÂçÎÌ»ÅÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¤Î°Â²Á¤Ê°ûÎÁ¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«ÈÎµ¡¤Î¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎàÆþ¤ì¤¿¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼á¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤ÊÂÇ·â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¼«ÈÎµ¡¤Ë°ûÎÁ¤òÊä½¼¤¹¤ë¥ë¡¼¥È¥»¡¼¥ë¥¹¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤âÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
A¤µ¤ó¤ÏÂç¼ê°ûÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ç°ûÎÁ¤òÊä½¼¤¹¤ëÃæ¾®¤Î¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ²ñ¼Ò¤Ë20Ç¯´Ö¶Ð¤á¡¢¿ÀÆàÀî¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¡£»Å»öÆâÍÆ¤Ï¾¦ÉÊÊä½¼¤ä¶õÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¡¢À¶ÁÝ¤Þ¤ÇÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢1Æü¤ÎÃ´ÅöÂæ¿ô¤Ï25¡Á30Âæ¤Û¤É¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÄ«8»þ¤«¤éÌë7»þº¢¤Þ¤Ç¤ÈÄ¹¤¯¡¢±ØÁ°¤ä¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅªÇä¤ì¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö³Î¤«¤Ë´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÍî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥Ö¥ó¡Ý¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Î¡Ø¥»¥Ö¥ó¥«¥Õ¥§¡Ù¤¬¤Ï¤ä¤ê»Ï¤á¤¿4¡¢5Ç¯Á°¤«¤é¡¢3¡Á4³ä¤Ï¸º¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£´Ì¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÏÅß¾ì¤¬Çä¤ê»þ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÈÅß¤Î±Æ¶Á¤âÇä¤ê¾å¤²¸º¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤È¡¢¼«ÈÎµ¡¼«ÂÎ¤ÎÂæ¿ô¤¬µÞ·ã¤Ë¸º¤Ã¤¿´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¼«ÈÎµ¡¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¼¡¤ËÂ¾¼Ò¤Î¤â¤Î¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Ê¤Éºî¶È½ê¤Ç¤ÎÀßÃÖ¤Ï¤à¤·¤íÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¾ì¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¹¥Ä´¤Ç¤¹¤·¤Í¡×
¢£¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤
B¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²·Ð±Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¸½ºß3Ç¯ÌÜ¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ë¤Ï11Ç¯¤¤¤ë¡£Åìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¥¨¥ê¥¢¤òÃ´Åö¤·¡¢¹ÈÏ°Ï¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤¿¤á°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢1Æü¤Ë²ó¤ëÂæ¿ô¤Ï22¡Á28Âæ¤Û¤É¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ï¼«Ê¬¤ÇÄ´À°¤Ç¤¡¢Æ»Ï©¤¬¤¹¤¤¤Æ¤¤¤ëÌë´Ö¤Ëºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆàÀÖ»ú¤À¤«¤éÅ±µîá¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë²Æ¤ÏÇä¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ï¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¼«ÈÎµ¡¤Ç100±ß¾¦ÉÊ¤òÂ¿¤¯°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤Ï¤½¤ì¤Û¤É´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
B¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃÍ¾å¤²¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÅö¼Ò¤ÏÂç¼ê¤Î¥á¡¼¥«¡¼·Ï¾¦ÉÊ¤Î¤ß¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿´ë¶ÈÅù¤Ø¤ÎÈÎÇä¼ê¿ôÎÁ¤¬¡¢1ËÜÅö¤¿¤ê30±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»ä¤¿¤ÁÀßÃÖ¶È¼Ô¤¬¼õ¤±¼è¤ë¥Þ¡¼¥¸¥ó¤¬¤Ê¤¤¤ÈºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤â¤í¤â¤í¤Î¥³¥¹¥È¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÃÍ¾å¤²¤·¤¿¤Î¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¼«ÈÎµ¡¤Ç¤Î²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤«¤é¡¢º£¸å¤â¼«ÈÎµ¡¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Î°ÂÇä¤ê¤Ë¤ÏÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î°ûÎÁ¤Ï¡¢¼«ÈÎµ¡¤è¤ê50¡Á100±ß°Â¤¤¤³¤È¤â¡£ÀáÌó»Ö¸þ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢¸ÜµÒ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÀßÃÖ¾ì½ê¤Î¿ÍÄÌ¤ê¤¬¸º¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¥¹çÅ¹ÊÞ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÇä¤ê¾å¤²¤ÏÍî¤Á¹þ¤ß¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤¬½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å±µî¤µ¤ì¤ë¼«ÈÎµ¡¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¶ì¶¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ê¾å¤²ÄãÌÂ¡×¤È¡Ö±¿ÍÑ¥³¥¹¥ÈÁý¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¡£
¡Ö±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¬¥½¥ê¥óÂå¤äÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÈñ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î4¡¢5Ç¯¤ÇµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤¿ÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¡¢¼«ÈÎµ¡¤Î°Ý»ýÈñ¤ÏÁí¤¸¤Æ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÇ¤â½Å¤¤¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í´Ö¤¬Æ°¤¯¥³¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¼«ÈÎµ¡¤Ï¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÊä½¼¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¤Ë¿Í¼ê¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¿Í·ïÈñ¤¬Ç¯¡¹ËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ¾Àî»á¡Ë
ÅöÁ³¡¢¸½¾ì¤ÎÊä½¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥é¥¯¤·¤ÆÌÙ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö1Âæ¤ÎÊä½¼¤Ë20¡Á30Ê¬¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¥¨¥ê¥¢¤Ï¹¤¤¤¿¤á¡¢°ÜÆ°¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤ª¤Î¤º¤È°ìÆü¤Î¶ÐÌ³»þ´Ö¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
Êä½¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï±êÅ·²¼¤Ç¤â³°¤Ç¤Îºî¶È¤¬Â¿¤¤¡£Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂÎÎÏ»Å»ö¤È¤Ê¤ë
¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿ÍºàÉÔÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¡£
¡ÖÀÎ¤«¤é¿Í¼êÉÔÂ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³2¡¢3Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î18¤¢¤ë¥ë¡¼¥È¤Î¤¦¤Á¡¢¾ï¤Ë2¥ë¡¼¥È¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¶õ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÈÉÄ¹¤¬±þ±ç¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£¿·Â´¤âÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤¿Íºà¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤ÏÊä½¼¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬3¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¼¤á¤ë¤È¶ÈÌ³¤¬²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤«¤éÌäÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯¡¹¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
¢£¼«ÈÎµ¡¤ÎDX²½¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤»ö¾ð¤È¤Ï¡©
ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤ÇµßÀ¤¼ç¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤¬¡¢¼«ÈÎµ¡¤ÎDX²½¤Ç¤¢¤ë¡£DX²½¤¬¿Ê¤á¤ÐPC¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³Æ¼«ÈÎµ¡¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ä²ó¤äÊä½¼¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ÏÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢Æ³Æþ¾õ¶·¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡ÖÂç¼ê¤Î¼«ÈÎµ¡¶È¼Ô¤Ç¤ÏDX²½¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÎÆ³Æþ¡¢ºß¸Ë¤Î±ó³Ö´ÉÍý¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅê»ñ¤Ë¤ÏÇüÂç¡Ê¤Ð¤¯¤À¤¤¡Ë¤Ê¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Ãæ¾®¶È¼Ô¤Ç¤ÏÆ³Æþ¤¬ÃÙ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Âç¼ê¤Î²ÉÀê²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÎíºÙ´ë¶È¤ä¸Ä¿Í·Ð±Ä´ë¶È¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È»ÅÆþ¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Î¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¿Í·ïÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¶È³¦¤ÏDX²½¤ÎÊý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«ÈÎµ¡¤òDX²½¤¹¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ë¸·¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¾Àî»á¡Ë
¸½¾ì¤Î¤Õ¤¿¤ê¤â¼ÂÂÖ¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÇä¤ê¾å¤²¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÄê´üË¬Ìä¤¬´ðËÜ¡£¼ÂºÝ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÂç¼ê¤Ï±ó³Ö¤Çºß¸ËËÜ¿ô¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¦¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¾®µ¬ÌÏ´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ²¿¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸úÎ¨²½¤Ï¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤òÊ¹¤³¤¦¡£
¡Ö¼«ÈÎµ¡°ûÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅöÁ³¤½¤ì¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Íî¤Á¤ë¼«ÈÎµ¡¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤Þ¤¿ÅÅµ¤Âå¤ä¼ê¿ôÎÁ¤ÎÁý²Ã¤ÇºÎ»»¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢Å±Âà¤¹¤ë¼«ÈÎµ¡¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÃÄÃÏ¤ä³Ø¹»¼þÊÕ¡¢ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¶á¤¯¤Ê¤É¡¢Î©ÃÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤Þ¤ÀÇä¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï´õË¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊA¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«ÈÎµ¡¶È³¦¤ÏÍî¤ÁÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤¦¤Á¤Î¼«ÈÎµ¡¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊB¤µ¤ó¡Ë
ÎäÅà¿©ÉÊ¤äÊÛÅö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¿©ÎÁÉÊ¤¬¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ëÉÊÌÜ¤À
°ìÊý¤Ç¡¢À¾Àî»á¤Ï¶È³¦¤Î¾Íè¤ò¤¹¤Ù¤ÆÈá´Ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Öº£¸å¤ÏÂç¼ê¤Î²ÉÀê²½¤ä¶¨¶È¤¬¿Ê¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢°ËÆ£±à¤È¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é ¥Ü¥È¥é¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤«¤é°¦ÃÎ¥¨¥ê¥¢¤Ç¶¦Æ±ÇÛÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÆ±ÍÍ¡¢ÊªÎ®¤Î¶¨¶È²½¤Ï¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ûÎÁ°Ê³°¤Î¼«ÈÎµ¡¡¢Îã¤¨¤ÐÎäÅà¿©ÉÊ¼«ÈÎµ¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢º£¤Ïà¤ª¤â¤·¤íÏÈá¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ÁÂÖ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ûÎÁ¤Î³ä¹ç¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë¸º¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ìÊªÂ¿²Á¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ËÂ¿ÍÍ¤ÊÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤¯¡Ë¤Î»þÂå¡£³Î¤«¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â¼«ÈÎµ¡¼«ÂÎ¤¬´°Á´¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÀ¾Àî»á¡Ë
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¼«ÈÎµ¡¤Î°ûÎÁ¤¬1ËÜ200±ß¤È¤¤¤¦»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤é¡¢¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
