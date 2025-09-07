Æ±°ì¶½¹Ô¤ÇÁª¼ê¤Õ¤¿¤ê¤¬»àË´...¡£Èá·à¤¬Â³¤¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤ËÉ¬Í×¤Ê²þ³×¤È¤Ï¡©
IBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂÀï¤Î¸å¡¢Ã´²Í¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¡£·»¤Ç¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÍ¥ÂçÁª¼ê¤Ï¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·Äï¤ò»Ù¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿
»î¹ç¸å¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤³¿ôÇ¯½¸Ãæ¤·¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ëÈá·à¤ËÂç²ñ¼çºÅ¼Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡º£µá¤á¤é¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê²þ³×¤È¤Ï¡©¡¡³¤³°¤Î»öÎã¤â»²¹Í¤Ë¡¢¶¥µ»Â¸Â³¤ËÉ¬Í×¤Ê²þ³×¤ÎÃæ¿È¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û·ê¸ý°ìµ±¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÀï
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬......
ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
8·î2Æü¡¢"³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ"¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÅìÍÎÂÀÊ¿ÍÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÎ×¤ó¤À¿ÀÂÌÐÍø¡Ê¤³¤¦¤¿¤ê¡¦¤·¤²¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¤È¡¢ÆüËÜ¥é¥¤¥ÈµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿±ºÀîÂç¾¡Ê¤Ò¤í¤Þ¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¥µ»¼Ô¤¬¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢»àË´»ö¸Î¤Ë»ê¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥ê¥ó¥°²Ò¡Ê¤«¡Ë¤È¸Æ¤Ö¡£
ÆüËÜ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊJBC¡Ë¤ÎÅý·×¤Ç¤Ï¡¢1945Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î»àË´»ö¸Î¤Ï42·ïÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ä¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°Ãæ¤Î»ö¸Î¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢°ì¶½¹Ô¤Ç¤Î2·ïÈ¯À¸¤Ï»Ë¾å½é¤À¡£
°ìºòÇ¯12·î26Æü¤Ë¤ÏÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿Ä©Àï¼Ô¤Î·ê¸ý°ìµ±¡Ê¤«¤º¤¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢Âà¾ì¸å¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤ÉÂ±¡¤Ø¶ÛµÞÈÂÁ÷¡£³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÍâÇ¯2·î2Æü»àË´¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÀï¤Ç¤ÎÄéÀ»Ìé¡Êº¸¡Ë¤È·ê¸ý°ìµ±¡Ê±¦¡Ë¡£Ìó1¥õ·î¸å¡¢·ê¸ý¤Ïµ¢¤é¤Ì¿Í¤Ë
º£Ç¯5·î24Æü¤Ë¤Ï¡¢IBFÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿½Å²¬¶ä¼¡Ï¯¤µ¤ó¤¬¡¢»î¹ç¸å¤ËºÎÅÀ·ë²Ì¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤¤¡¢¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¹¬¤¤°ìÌ¿¤Ï¼è¤êÎ±¤á¡¢¸½ºß¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Áê¼¡¤°ÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ¤·¡¢Ä¹Ç¯¿¼¤¤¹Â¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¤È¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢8·î22Æü¤Ë¶ÛµÞ¤Î¹çÆ±°å»ö°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥×¥í¤Ç¤ÎÎý½¬Ãæ¤Î»àË´»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£
°ìÊý¥¢¥Þ¤â¡¢8·î8Æü¡¢39ºÐ¤ÎÁª¼ê¤¬¥¸¥à¤Ç¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¸å¤Ë°Õ¼±ÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢³«Æ¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥ê¥ó¥°²Ò¤ÏµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¸½Ìò¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ä¸µÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶öÁ³Ãæ¤Î¶öÁ³¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Ë¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄÉµæ¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£²¿¤â¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¥ê¥ó¥°¤ò°Ï¤à¥í¡¼¥×¤¬3ËÜ¤«¤é4ËÜ¤Ë¡¢À¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥é¥¦¥ó¥É¿ô¤¬15¤«¤é12¤Ë¡¢·×ÎÌ¤¬ÅöÆü¤«¤éÁ°Æü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ®¤¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÁýÅÄÌÐ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö4ËÜ¥í¡¼¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Åö½é¤Ï´ÑµÒ¤«¤é¡Ø¸«¤Ë¤¯¤¤¡Ù¤ÈÉÔÉ¾¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á´·¤ì¤ÆÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥í¡¼¥×´Ö¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î´Ö¤«¤éÍî¤Á¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
95Ç¯°Ê¹ß¡¢¥ê¥ó¥°²Ò¤¬ÉÑÈ¯¤·¤¿¤È¤¤Ë¤ÏJBC¤¬ÀèÆ¬¤òÀÚ¤ë·Á¤Ç¡¢»î¹ç¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÁá´ü²½¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤âºÎÅÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï2¿Í¤«¤é3¿Í¤ËÁý¤¨¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÇ¤¤»¡¢»î¹ç¤Î¿Ê¹Ô´ÉÍý¡¦È½ÃÇ¤ËÀìÇ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢£»î¹ç¿Ê¹Ô¤Î¸¢¸Â¤ò¹¤²¤ëÉ¬Í×À
·ê¸ýÁª¼ê¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¤Ï»ö¸Î¸¡¾Ú°Ñ°÷²ñ¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¡¢Êó¹ð½ñ¤âºîÀ®¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ
¡»î¹çÁ°¤ÎÎý½¬µÚ¤Ó¸ºÎÌ¡¡
¢»î¹ç¤Î±¿±ÄµÚ¤Ó°ÂÁ´´ÉÍý¡¡
£Ê¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÆ³¸¦½¤¤ä°åÎÅÂÎÀ©¤Î½¼¼Â¡¡
¤½êÂ°¥¸¥à¤Î·ò¹¯´ÉÍýÂÎÀ©¡¡
¥»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î°åÎÅÂÎÀ©
¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄó¸À¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤â¤·¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄó¸À¤¬Íú¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÍÞ»ßÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤Î¹çÆ±°å»ö¹Ö½¬²ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°²Ò¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¤Ï¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬Æü¡¹¤Î¶ÈÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
JB SPORTS BOXING GYM¤Î»³ÅÄÉð»ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ì¤«¤éËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¸½¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢Á°¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë3¥õ·î´Ö¤Ë3·ï¤â»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£ÀäÂÐ¤Ë²¿¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡¡Á°½Ð¤ÎÁýÅÄ»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÄó¸À¤ò¤¹¤ë¡£
¡Öº£¤Ï»î¹ç¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤â¥É¥¯¥¿¡¼¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤Î¤â¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¿Ê¸À¤¹¤ë·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸¢¸Â¤ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê»î¹ç¤Î´ÉÍý¡¦±¿±ÄÁ´ÈÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ëÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤ä¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë¤â»ý¤¿¤»¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½ºß¤â¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥À¥¦¥ó¤òÀë¹ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¡£¥ê¥ó¥°¾å¤Î»à³Ñ¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤è¤êÂ¿ÌÌÅª¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×
¤µ¤é¤ËÁýÅÄ»á¤Ï¡¢¥ê¥ó¥°¥É¥¯¥¿¡¼¤Î¸¢¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¯¥¿¡¼¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¤´¤È¤ËÁª¼ê¤Ø¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÍ×µá¤Ç¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¦¥ó¥É´Ö¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î»þ´Ö¤¬Í¾Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤¿¤À¡¢¤½¤Î²ðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÐÀïÁê¼êÂ¦¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯µÙ¤Þ¤»¤¿¤é²óÉü¤·¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°å³ØÅª¤Ê¸«ÃÏ¤«¤é¤Ï¡Ø°ì»þÅª¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¡Ù¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¢£¿åÈ´¤¤Ë¤ÏÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤¬É¬¿Ü
²Ã¤¨¤Æ¡¢ºÇ¶á¤ÏMMA¡ÊÁí¹ç³ÊÆ®µ»¡Ë¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¤Û¤«¤Î³ÊÆ®µ»¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿åÈ´¤¡×¤Ë¤è¤ë²áÅÙ¤Ê¸ºÎÌ¤¬¡¢»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÀÎ¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¿åÊ¬¤ò°ìÀÚ¼è¤é¤Ê¤¤ÊýË¡¤â¿åÈ´¤¤Î°ì¼ï¡£¤Ç¤¹¤¬º£¤Ï¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿ôÆü´Ö¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿åÊ¬¤ò¼è¤ê¡¢¿åÊ¬¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤ÂÎ¤Ë¤·¤Æ¤«¤é°ìµ¤¤Ë4¡Á5ÔÍî¤È¤¹¡Ø¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¥í¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡×¡Ê»³ÅÄ»á¡Ë
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¿åÈ´¤¤Î²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ã¯¤â¤¬Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¿Ô¤¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÊÆ®µ»¤Ç¿åÈ´¤¤Î¼ºÇÔ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Íî¤È¤»¤ëÂÎ½Å¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤º¤Ë¤ä¤ë¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¸ºÎÌÊýË¡¤Ê¤Î¤À¡£
¿å¡¦¿©»ö¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢»î¹ç1¥õ·îÁ°¤Ë³Æ³¬µé¤Î¾å¸ÂÂÎ½Å¤Î¡Ü8¡ó¡¢2½µ´ÖÁ°¤Ë¡Ü6¡ó¡¢1½µ´ÖÁ°¤Ë¡Ü5¡ó¤ÎÂÎ½Å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ÊJB SPORTS BOXING GYMÄó¶¡¡Ë
JB SPORTS¤Ç¤ÏÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¸ºÎÌ¤ò·Ç¤²¡¢¿åÈ´¤¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¤ÏÁ´ÂÎ½Å¤Î3¡Á5¡óÄøÅÙ¤·¤«Ç§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
»î¹ç¤Î1¥õ·îÁ°¤«¤é¥¸¥à¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÂè»°¼Ô´Æ»ë¤Î²¼¡¢ÂÎ½Å·×¤Ë¾è¤»¡¢ÂÎ½Å¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤ÏÀäÂç¤Ç¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï°ìÅÙ¤â¸ºÎÌ¡¦·×ÎÌ¼ºÇÔ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¸½ºßJBC¤Ç¤Ï¡¢²áÅÙ¤Ê¿åÈ´¤¤òµ¬À©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÆ³Æþ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ï·×ÎÌ»þ¤ÎÁª¼ê¤¬Å¬ÀÚ¤Ê¿åÊ¬¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Ç¢Èæ½ÅÃÍ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÇ¯¿ô²ó¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂÇ¤ÄONE Championship¤¬Æ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»³ÅÄ»á¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤ÎÆ³Æþ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¡£
¡Ö·×ÎÌ¤ÏOK¤Ç¤â¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£·×ÎÌÆ±ÍÍ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼º³Ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£·ë¶É¤Ï¡¢»È¤¤Êý¼¡Âè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤·Æ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥Õ¥é¥¤µé¤ÇÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬¡¢ONE¤Ç¤Ï2³¬µé¾å¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÇÆ®¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²áÅÙ¤Ê¸ºÎÌ¤òÈò¤±¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢³¬µé¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ËÜÅö¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ø¤Î¹ÍÎ¸¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢JBC¤Ï8·î°Ê¹ß¡¢Á´¶½¹Ô¤Ç¤ÎµßµÞ¼ÖÂÔµ¡¤òµÁÌ³¤Å¤±¤ëÊý¿Ë¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¿ÀÂÁª¼ê¤Î·»¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿ÀÂ¾»Ìê»á¤¬¡¢Äï¤Î¶ÛµÞÈÂÁ÷»þ¤Î¼êºÝ¤Î°¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»³¤Û¤É¤¢¤ëÃæ¡¢»³ÅÄ»á¤Ï¶¥µ»¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â´í×ü¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÎÆ°²è¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤ËÂÇ¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
ÂÇ¤¿¤»¤º¤ËÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬´ðËÜ¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¡¢°ìÉô¤Î±ÇÁü¤À¤±¤ÇÊÐ¤Ã¤¿¼õ¤±¼è¤é¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¡¢´ª°ã¤¤¤Î¤Þ¤Þ¼ÂÁ©¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
8·î23Æü¡¢Ç¯Æâ¤ËÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ëÄ©Àï¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤ëÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤¬ÃÏ¸µ¡¦ÀéÍÕ¤Ç¡ÖÅ·¿´º×¡×¤ò³«¤¡¢Áê¼¡¤°¥ê¥ó¥°²Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Öµ¯¤¤¿¤³¤È¤Ï¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Ã¯¤¬°¤¤¤È¸¶°ø¤òÃµ¤¹¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê»ö¸Î¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤È³Ð¸ç¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
Â³¤±¤ÆÅ·¿´¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»³¦Á´ÂÎ¤ÎÂçÆ±ÃÄ·ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»³¦¤ÎÂç²ñµÄ¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤«¤ß¤ó¤Ê½¸¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì²ó¡Ê°ÂÁ´ÂÐºö¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡ËÎó¤ò¤·¤Ã¤«¤êºî¤í¤¦¤è¡×
¥ê¥ó¥°²Ò¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ÀÆ¸¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ï¥ê¥ó¥°¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÂÎ¤ËÆÏ¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÉÛ»Ü¹Ý¼£¡¡¼Ì¿¿¡¿»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¿¥¢¥Õ¥í