A賞：「おっきなぬいぐるみ」

写真拡大

　『おさるのジョージ』を題材にした「セガ ラッキーくじ　おさるのジョージ　CG AIRLINE」が、9月12日（金）から、全国の「ローソン」や各種ホビーショップなどで順次発売される。

【写真】ステッカーデザインもかわいい！　D賞の「エコバッグ」など景品一覧

■おさるのジョージがパイロットに

　今回登場する「セガ ラッキーくじ　おさるのジョージ　CG AIRLINE」は、エアラインをイメージしたグッズがそろう、全7等級＋ラストラッキー賞からなるハズレなしのキャラクターくじ。

　A賞には、パイロットハットをかぶったジョージがデザインされた「おっきなぬいぐるみ」が登場。全長約40cmのビッグサイズで、存在感たっぷりのアイテムとなっている。

　そのほか、B賞「ブランケット」、C賞「アイマスク」、D賞「エコバッグ」、E賞「ポーチ」、F賞「ラゲッジタグ」、G賞「ハンドタオル」といった、旅行にぴったりな雑貨がラインナップされる。

　さらに、最後の1枚を引いた人に贈られるラストラッキー賞には、飛行機を手にウインクするジョージの「おっきなぬいぐるみ ラストラッキーver．」を用意。抽選で同アイテムが当たるダブルラッキー賞も実施予定だ。