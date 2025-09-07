『おさるのジョージ』セガ ラッキーくじに新作！ なりきりアイマスクやエコバッグなど登場
『おさるのジョージ』を題材にした「セガ ラッキーくじ おさるのジョージ CG AIRLINE」が、9月12日（金）から、全国の「ローソン」や各種ホビーショップなどで順次発売される。
【写真】ステッカーデザインもかわいい！ D賞の「エコバッグ」など景品一覧
■おさるのジョージがパイロットに
今回登場する「セガ ラッキーくじ おさるのジョージ CG AIRLINE」は、エアラインをイメージしたグッズがそろう、全7等級＋ラストラッキー賞からなるハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、パイロットハットをかぶったジョージがデザインされた「おっきなぬいぐるみ」が登場。全長約40cmのビッグサイズで、存在感たっぷりのアイテムとなっている。
そのほか、B賞「ブランケット」、C賞「アイマスク」、D賞「エコバッグ」、E賞「ポーチ」、F賞「ラゲッジタグ」、G賞「ハンドタオル」といった、旅行にぴったりな雑貨がラインナップされる。
さらに、最後の1枚を引いた人に贈られるラストラッキー賞には、飛行機を手にウインクするジョージの「おっきなぬいぐるみ ラストラッキーver．」を用意。抽選で同アイテムが当たるダブルラッキー賞も実施予定だ。
