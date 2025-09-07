「ビッグ舞台で凄いパフォーマンスをしているわけじゃない」抜群の勝負強さ。本田圭佑は“いつも通り”を強調「平常を出せる準備だと思いますね」
「チャンスに強いイメージなんですよ」と、元日本代表MF鈴木啓太氏が投げかける。同氏のYouTubeチャンネルに出演した本田圭佑は、「たまたまやと思うんですけど」としながら、自身の考えを明かす。
「個人的に思っているのは、チャンスに平常なんですよ。いわゆるビッグ舞台で、僕は平常なんです。みんなのパフォーマンスが低い気がする。その相対で、僕が活躍しているだけなのかなと」
たとえば、2010年南アフリカW杯の初戦カメルーン戦では、チームを勝利に導く決勝弾。14年ブラジル大会のアジア最終予選・オーストラリア戦では、終了間際のPKをど真ん中にぶち込み、出場権を手繰り寄せた。
ここぞの場面で、本田はいくつもの印象的なゴールを決めてきたが...。
「ビッグ舞台で僕が凄いパフォーマンスをしているわけじゃなくて、僕は平常で、相手が平常でできていないから、そこにチャンスや隙が生まれて、僕が結果を残すことが、たまたまあるのかなって」
どんなシチュエーションでも、持てる実力を発揮。39歳のレフティは「ビッグ舞台で平常を出せる準備だと思いますね」と強調。「プレッシャーが好き、とかもそうだし。だから、それは仕込んで、狙いでやっている」という。
「本当に、謙遜するつもりもなく、大舞台で自分が凄いパフォーマンスをしている認識はないんですよ。ただ平常でやれている。みんながビビってるとか、パニくっているとか、いつも通りにできていないやつが、あまりにも多い。対戦相手にも味方にも。それだけの話なんですよね」
抜群の勝負強さ。だが本人は特別なことではないと考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
