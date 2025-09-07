◆米大リーグ マーリンズ２―４フィリーズ（６日、米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が６日（日本時間７日）、敵地・マーリンズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打数無安打２死球で本塁打は出なかった。自身初の５０号に王手をかけてから８戦連続本塁打なし。本塁打王争いでは２位ドジャース・大谷翔平投手（３１）の４６本に３本差でリーグトップを独走しているが、４９発で足踏みが続いている。フィリーズは２点差に迫られた接戦を制して３連勝となった。

初回先頭の１打席目は、先発右腕・アルカンタラのカーブが左足に当たって四球で出塁したシュワバー。１死一塁からハーパーが２４号２ランを放ち、先取点となるホームを踏んだ。２点をリードした３回先頭の２打席目は９球目まで粘るも見逃し三振。４点リードとなった４回１死一、二塁では二飛に倒れた。２点リードの７回無死二塁の４打席目は２番手左腕・ギブソンの抜けたシンカーが右肩に当たってこの日２つ目の死球。９回１死走者なしの５打席目は、右腕・ロアのシンカーを中堅にはじき返して飛距離３８９フィート（約１１９メートル）の大きな飛球だったが、あとひと伸び足りず中飛だった。

６月からは２番に定着して、１番ターナー、２番シュワバー、３番ハーパーと並ぶことが多かったが、この日はターナーがスタメンを外れたことから、７月１３日（同１４日）の敵地・パドレス戦以来、約２か月ぶりに１番に入ったシュワバー。８月２８日（同２９日）の敵地・ブレーブス戦で１試合４本塁打を放ち、一気に４６、４７、４８、４９号を放って９打点もマークしたが、その後は８試合連続で本塁打も打点も出ていない。