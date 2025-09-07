◆ボーイズリーグ◇ドリスポカップ争奪第１３回秋季北海道大会 最終日▽決勝 札幌９−４札幌豊平（６日・札幌円山球場）

決勝と３位決定戦が行われた。決勝は札幌ボーイズが札幌豊平ボーイズを９―４で破り、２０１８年のリーグ参入後、全大会を通じて初の優勝を飾った。２１年には部員不足で参戦を断念したが、昨年１１月に専用球場の隣に室内練習場が完成するなど、ハード面が強化。スタッフと選手が意見を交わし合い、自主性も力にし、“実質７年目”で初のタイトルをつかみ取った。

笑顔があふれた。札幌ボーイズとして手にした初の栄冠。１年間の“休部”期間を乗り越え、“７年目”にして優勝の称号をつかんだ。２―２の３回に決勝の中前適時打を放った西村優晴主将（２年）は「やってきたことがようやく報われた」とほほ笑んだ。

初めて臨む決勝の舞台で、１回に２点を先制されたが、いきなりのビハインドにも動じなかった。大川原武志監督（４３）は「練習から自分の仕事は何かと考えさせて、それをフィードバックさせ、話し合ってきた」と状況に応じた判断力を養ってきた。その裏に１死から沢江瞭輔一塁手（２年）が遊撃への内野安打で出塁後に二盗、三盗。同点に追いつく口火を切った２番打者は「考えてプレーすることは心がけてきたので」と、取り組みが形になったことに胸を張った。

北広島市内にある専用球場横に昨年１１月、室内練習場とブルペンができた。昨春までの室内練習場は札幌市内から離れており、急な天候の変化に対応できなかった。課題が一つ解消され、大川原監督は「すごくいい環境になったのは大きい」とうなずいた。全体練習後の個人メニューにも専念でき、力を伸ばしてきた。

３年生が引退し、新チーム最初の大会でＶと最高のスタートも、浮かれてはいない。沢江は「初回と５回の２失点が、まだまだ突き詰めていかなきゃいけないということの証し。練習からしっかりやっていきたい」と表情を引き締めた。更に強くなるべく、初優勝を糧としていく。（砂田 秀人）

〇…旭川大雪ボーイズは３位決定戦で札幌北広島ボーイズに８−５。８月のジャイアンツカップで準優勝したメンバーから一新して臨んだ。２年ぶりの優勝はならなかったが、０―５の５回に小林謙心一塁手（２年）の走者一掃となる左越え三塁打などで一挙５得点。逆転勝ちで２年連続の３位となった。６回に決勝の右前適時打を放った二瓶結登主将（２年）は「プレッシャーはあるが、先輩方のようにチームワークがあり、泥くさくても打ち勝てるチームを目指したい」と今後への意欲を口にした。