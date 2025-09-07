歌麿の「ならではの絵」

蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）のもとを離れ、師匠の鳥山石燕（片岡鶴太郎）に頼み込んで、あらためて修行を積んでいる喜多川歌麿（染谷将太）。「人まね歌麿」から脱皮して「自分ならではの絵」を描けるようになりたくて選んだ道だった。そんな歌麿が久しぶりに蔦重のもとに帰ってきた。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第33回「打壊演太女功徳（うちこわしえんためのくどく）」（8月31日放送）。

蔦重は日本橋通油町の耕書堂に不在で、墓地にいた。そこに埋葬されていたのは、打ちこわしを先導し、徳川（一橋）治済（生田斗真）の隠密と思われる男にねらわれた蔦重を助けて、代わりに刺されて死んだ小田新之助（井之脇海）だった。見るからにやつれた蔦重はその亡骸を埋めた土まんじゅうの前で、放心したように手を合わせていた。

歌麿はあえて、蔦重のそんな様子に気づかないように、「これ見てもらいたくてさ」と声をかけ、絵を差し出した。そこに描かれていたのは、トンボやケラなどの昆虫やカエル、その周囲の植物などで、きわめて精密に、しかも鮮やかに描き出されていた。それを見た途端、淀んでいた蔦重の目が一瞬輝き、歌麿は「これが俺のならではの絵さ」と伝えた。

蔦重が「生きてるみてえだな」と感想を述べると、歌麿は続けた。「うん、絵っていうのは命を写し取るようなことがあるんだなって。いつかは消えてく命を紙の上に残す。命を写すことが俺にできる償いなのかもしれねえって思い出して」。

第34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」（9月7日放送）では、ついに歌麿のこの絵が、豪華な狂歌絵本として日の目を見る。それは史実においても、歌麿の出世作になった。すなわち、歌麿の代名詞である美人大首絵につながる、彼の画業の事実上の出発点と評価されているのである。

松平定信の倹約方針に逆らって

『べらぼう』では新之助が扇動し、江戸の米屋や商家などが1,000軒前後も襲われたとされる「天明の打ちこわし」は、天明7年（1787）5月20日に発生した。これは事実上の政変につながり、翌月には松平定信（井上祐貴）が老中、それもいきなり老中首座に就き、いわゆる寛政の改革がはじまる。

定信は田安徳川家を継げる立場で、次の将軍にも擬せられていた自分を、欧州白河藩に追いやった田沼意次（渡辺謙）に、深い恨みを抱いていたとされる。また、田沼政治を否定する徳川御三家や一橋治済のバックアップで幕政のトップに立った手前、反田沼を演出する必要があった。

そうかといって、田沼政治をすっかり否定するのは事実上難しい。たとえば田沼は、商工業者の同業者組合である株仲間を認める代わりに、運上金という税を徴収し、幕府財政の足しにした。これは田沼政治の代名詞の一つだが、やめてしまえば幕府の財政がもたない。そこで、御三家などと一緒に「打ちこわしにつながった米騒動は田沼の政治が悪かったために起きた」というキャンペーンを張ると同時に、田沼政治の否定が目で見えるように、田沼時代の自由な雰囲気を槍玉に挙げ、それによって世が乱れ、打ちこわしまで発生したことにした。

こうして打ち出されたのが、定信の祖父である8代将軍徳川吉宗が行った享保の改革を継承する（定信のほうがより厳格だが）「質素倹約」と「文武奨励」だった。『べらぼう』の第34回では、蔦重が定信の倹約方針に反発し、あえて豪華な本をつくろうと考え、歌麿の虫の絵を使った美しい狂歌絵本を刊行する。それが『画本虫ゑらみ』だった。

活き活きと緻密に描かれた小動物

松平定信の政権が軌道に乗り、田沼意次が失意のうちに没する天明8年（1788）。この年から蔦重は、歌麿の作品を次々と刊行した。それまでの5年ほど、蔦重は歌麿に大きな仕事をあたえていない。理由はわからないが、『べらぼう』で描写されたように、その間が歌麿にとって、自分らしい画風を確立するための準備期間だったのかもしれない。

そして天明8年正月、その後次々と披露される傑作の先頭をきって刊行されたのが、歌麿の名を世に知らしめた出世作『画本虫ゑらみ』だった。そのころは「天明狂歌」と呼ばれる、社会現象といえるほどの狂歌ブームが、最後の輝きを放っていた。間もなく、寛政の改革のせいで大田南畝（四方赤良）らの武士が狂歌の世界から去り、その灯は消えるが、その前に蔦重は、狂歌絵本の傑作をいくつか出した。

なかでもベストセラーになったのが、件の『画本虫ゑらみ』だった。蔦重はおそらく狂歌師たちの入銀で、すなわち出資を募って出版費用を集め、きわめて質が高い贅沢な狂歌本をつくった。そこでは30人の狂歌師が虫を詠題に競っていた。具体的には、全15点の絵が15見開き30ページに載せられ、1見開きに虫（あるいはカエルなど）が2匹描かれ、2匹それぞれににちなんだ狂歌が詠まれている。

なんといっても魅力の中心は歌麿の絵にある。トンボやチョウ、バッタやクツワムシ、ケラやハサミムシなどの昆虫から、ヘビやトカゲなどの爬虫類、それにカエルやカタツムリまでが、植物とともに、オールカラーで活き活きと緻密に描かれている。「図鑑のようだ」という言葉が頭をよぎるが、そんな月並みな表現では歌麿に申しわけないほど精緻で鮮やかで、この画家の技量に惚れ惚れとさせられる。

雲母、真鍮、鉛白など鉱物系の豪華な絵の具がたくみに使われているのは、蔦重の矜持の現れなのだろう。それもあって質感はきわめて高い。

動植物への観察眼を女性にも

この本の跋文は、歌麿の師匠の鳥山石燕が書いている。「今門人歌麿の顕はす虫中の生を写すは是れ心画なり」とし、「幼昔物事に細かく成るが、ただ戯れに秋甲虫を撃き、はたはた蟋蟀を掌にのせ遊びて、余念なし」と続けられている。歌麿は幼いころから、物事を細部までこだわって観察し、秋の虫たちと戯れ、コオロギを手のひらに乗せて観察したりしながら、絵の探求に余念がなかった、と回想している。

ということは、こうした小動物こそが歌麿の原点、『べらぼう』流にいえば「ならではの絵」だったのかもしれない。

歌麿はこれで波に乗った。翌寛政元年（1789）には、続編にあたる『潮干のつと』が刊行された。ここには36種の貝が、前作と同様に緻密かつ鮮やかに描かれ、36人の狂歌師が歌を詠んでいた。その翌年の寛政2年（1790）にも『百千鳥』が出された。こちらは同じ流れの鳥バージョンで、鳥を詠題に30の恋の戯れ歌が載せられ、やはり鳥も樹木も草花も、すこぶる写実的に描かれている。3作に共通するのは、眺めるだけで楽しく心地よいことだ。

蔦重は歌麿を、吉原で開催される狂歌の会に連れていき、狂歌師たちの求めに応じて即興で絵を描かせるなどし、彼らの信頼を勝ちとらせたという。そういう場で発揮された歌麿の観察眼に蔦重が目をつけ、この狂歌絵本の連作が誕生したのかもしれない。

しかし、小動物や植物を精緻に描けるというだけでは、当代一の浮世絵師になるには足りない。やはり人間が描けなければいけない。それがわかっていたからだろう、蔦重は『画本虫ゑらみ』が刊行されたのと同じ天明8年、歌麿に春画本『歌まくら』も描かせた。それはそれで写実的で、想像だけで描けたとは考えられない。

蔦重は歌麿を、自身の故郷で顔が利く吉原に派遣し、動植物に向けられるのと同じ観察眼で、男女の営みを観察させたのだろう。そうしてじっくり女性を観察したことが、歌麿の代名詞となる、あの「美人大首絵」につながったのだと考えられる。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

