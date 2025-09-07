第1回【タイで「麻薬カクテル」に溺れる恋人を救いたい…容姿端麗な「女性薬剤師」を待ち受けていた“予想外の悪夢”】からの続き

外資系の化学企業で研究員として働く葵さん（仮名・27歳）と知り合った筆者は、彼女から交際相手・恭介（仮名・25歳）について相談を受けた。恭介はタイ滞在中にケタミンや覚醒剤にはまり、日本に帰国後もSNSで密売人から違法薬物を購入し続けていた。その後、葵さんから「彼は自分で病院を受診して離脱症状を克服しました。ありがとうございました」との連絡が届き、一件落着かと思われた。しかし、それから半年後、今度は恭介が切迫した声で電話をかけてきたのである。【瀬戸晴海／元厚生労働省麻薬取締部部長】

【写真を見る】まるで雪の結晶のような麻薬「ケタミン」の粉末…密売人がケタミンの隠語として「象の絵文字」を使う意外な理由とは

「先生！ 葵のことで相談があるのですが……」

タイのショップには「大麻販売しています」との日本語が（小川泰平氏提供）

恭介の声からは切迫した様子がありありと伝わってきた。何より葵さんのことが案じられたため、数日後に彼と面接することになった。葵さんから聞いていたとおり、恭介はきりっとした二枚目の好青年だ。血色がよく、口調もしっかりとしており、すっかり薬物から距離を置いていることが窺える。

だが、その表情は終始、暗いままだ。

――どうした。別れ話か？

「とても話しづらいのですが……」

――葵さんに何かあったのか？

「実は、葵がヤーケーノムポン（ケタミンに他の薬物を混合したドラッグカクテル）に狂ってしまって。私に黙ってタイにも行って、パタヤで外国人にレイプされたようなんです」

――えっ！ なんだって？ ちょっと待て、ゆっくり説明してくれるか。

先述したように、筆者は葵さんから恭介の薬物依存について相談を受けていた。その後、葵さんは恭介にこう迫ったという。

「いま薬物をやめなければ、捜査機関があなたを逮捕することになるって。そうなったら、あなたの会社や実家にも捜索が入るんだよ。先生が言っているんだから！」

さらに葵さんが、「恭介は何もわかってない。薬剤師として言わせてもらうと、薬物というのはね……」と畳みかけると、恭介も売り言葉に買い言葉で反発した。「依存症のつらさがオマエにわかるか？ 何が薬剤師だ、偉そうなこと言うな。俺の気持ちが知りたかったらキメてみろよ。それでオマエがドラッグをやめられたら、俺もやめてやるよ」。そう大声で言い放ち、激しい口論が展開されたという。

「恭介の言うとおりだったね」

恭介が息を荒くしながら続ける。

「葵はムキになって“わかった。やるよ。キメてやるよ。毎日でもやってやるよ”といきなり僕の前でケタミンを使ってしまった」

すると彼女は、「なるほど、こういう効き目なのね。確かに恭介好みかも。でも、やめられるよ」と口にしたそうだ。しかし、それ以来、彼女のほうから薬物をねだるようになってしまう。それどころか、「恭介の言うとおりだったね……」とつぶやき、ケタミンをはじめ多様な薬物を自らSNSで購入するように――。

詳細は省くが、見かねた恭介が彼女を説得し、2人で専門病院を受診して通院を始めたそうだ。結果、恭介は離脱症状を克服してなんとか薬物を絶つことができたが、葵さんはそうはいかず、さらなる深みへとはまって行く。そして、ついには職場を退職し、実家にも戻らずブラブラしているという。

「葵はひとりでタイにも行っています。先月はパタヤまで足を延ばして、そこで“外国人とケタミンをやってレイプされた”。さらに、“私は恭介を裏切った。もう恭介にはこれ以上、迷惑をかけられない。別れる”と言うので、“事故だから気にするな”となだめて思いとどまらせているのですが……」

恭介が続ける。

「彼女は最近、僕と会いたがりません。それで先週末の夜、電話で“先生に相談する。僕と別れてもいいから立ち直ってほしい”と伝えたら泣き崩れちゃって。それで、こうして伺ったわけなんです」

――そうか、分かった。すぐ彼女に会いに行こう。

「メリー・ジェーンにコーク、K、どれが好きだい？」

筆者は恭介の案内で葵さんのマンションに向かった。彼女はスマホを手に部屋の前で待っていた。痩せ細り、顔色も悪く、アカデミアなキャリアウーマンとしての面影はない。

「ごめんなさい。こんなことになるなんて……。先生にお詫びしたかった」

――謝る必要はないよ。ドラッグのことは後で聞こう。まずは身体だ。どうなんだ。病院を受診したのか？ 感染症や妊娠検査は？

「……」

黙り込む葵さんを気遣って、恭介が声をかける。

「僕はリビングにいるから。葵、僕のせいなんだから，気にしないで」

「恭介、ごめんね……。恭介とケンカが増えたことで、憂さ晴らしがしたくなって、バンコクからパタヤまで足を延ばしたんです。ウォーキングストリート近くにホテルを予約して、ホテルのレストランで知り合ったアメリカ人たちと食事したり、ビーチで騒いだり。ナイトクラブでみんなと踊って、チャーンビール（タイのブランドビール）を飲んでいたら、彼らが“ドラッグやるか？ メリー・ジェーン（マリファナ）にコーク（コカイン）、K（ケタミン）、どれが好きだい？”と尋ねてきたんです」

彼女がその場のノリで「Kが好き」と答えると、小さなスプーン付きのボトルペンダントが渡されたという。中には白色のパウダーが入っていた。彼女はその場でスプーンを使ってスニッフィングする。男たちも同じようにスニッフィングしたが、粉末が黄色がかっていたのでケタミンではなくコカインだったかもしれない、と彼女は言う。

「君は合意して、俺たちの部屋に来たんじゃないか」

「Kを吸うといつもは身体が軽くなるのですが、この時は眠気の方が強くて。純度が高かったのか、それも強いBZP（ベンゾジアゼピン系睡眠薬）が混ぜられていたのもしれません。急激に意識が低下して、ぼおっとした状態で“部屋で休もうか”と言われたのが最後の記憶です。強烈なだるさと違和感を覚えて目覚めると、大型ベッドの上でした。それも半裸状態。裸で毛むくじゃらのアメリカ人の男と、下着姿のガリガリの男が添い寝していた。“えっ、なにこれ！”とたまげて体が凍えちゃいました。でも、何があったのか思い出せなくて……」

――分かった。もうその辺でいいよ。

「慌てて服を着ながら“一体、何をしたの？ I'm calling the police！”と怒鳴ったのですが、同時に自分が恥ずかしくなって、涙が溢れて、それからは声になりませんでした」

彼女が続ける。

「毛むくじゃらの男が“何言ってんだよ。You agreed, didn't you?（君は合意して）俺たちの部屋に来たんじゃないか。忘れたのか？ rubber （コンドームのスラング）も使っているじゃないか。それともお金がほしのか？ 出るとこ出てもいいよ Bitch”なんて言い出して、逆に恫喝にされてしまいました……」

彼女は直ぐにバンコクに戻るや、アフターピルを買って（タイでは薬局で購入可能）服用するとともに病院を受診したという。その結果、僅かに裂傷があったものの、特に大きな外傷はなかったという。帰国後、彼女は再度、大病院を受診している。ただし、病原体の潜伏期間の関係から感染症の検査は全て終わっておらず、妊娠の有無についても、確認にはまだ時間を要するという。

「実家の父だけには言わないでください」

――そうか……、辛かったな。まずはしっかり通院しよう。レイプの話は追って詳細を聞くが、相手の名前やホテルなど、分かっていることをすべて書き留めてほしい。薬物はもうやっていなよな？

「事件の直後はショックで毎晩、ケタミンに睡眠薬や咳止め混ぜて使っていました。カクテルにした方が、効き目が立体的になっていいんです。でも、ケタミンのせいでレイプされたのに、いまだにケタミンをやり続けるなんておかし過ぎますよね。頑張って乗り切りますので、実家の父だけには言わないでください」

その後、レイプ事件の話を再聴取し、刑事手続を検討していたところ、悲壮な声で恭介が電話をかけてきた。

「いま病院です！ 葵がリビングのソファの上で泡を吹いて痙攣していました。救急車を呼んで、胃洗浄をしてもらっています。医師は命に別状はないだろうと言ってます」

すぐさま駆けつけると、彼女が涙目で頭を下げてきた。血尿などの尿路症状や浮遊感を呈するため、しばらく入院が必要になったという。

「ごめんなさい。実は先生に相談した後もクスリを使っていました。依存状態にあったのも事実ですが、現実から逃げたくて……。それと、先週受けた病院のスクリーニング検査でHIV抗体が検出されてしまい……。疑陽性の可能性もあるので、来月もう一度、確定検査を受けてきます。でも、本当にショックで、もう目の前が真っ暗闇になってしまって……。気が付いたらまたクスリに逃げてしまったんです」

彼女の説明によれば、ケタミンの粉末に、乳鉢ですり潰したBZP系の睡眠薬と抗ヒスタミン剤、さらにアヘン系の鎮咳剤を混合して一気に摂取し、OD（オーバードーズ）してしまったそうだ。

「死にたかったわけじゃないけど、哀しくて。恭介に悪くて。でも、恭介に助けられちゃいました……」

彼女はなぜこうなってしまったのだろうか。人生の不条理と言えばそこまでだが、薬物が出発点になっていることは間違いない。

〈ドラッグの世界につながる玄関は間口が広い。だが、出口は狭い。そこを出るとき人は必ず傷ついてしまう〉

今回の事件を通じてこの言葉を改めて思い知らされた。みなさんにはどう映っただろうか。

果たして、彼女はなぜ薬物の闇に身を投じてしまったのか。恋人を襲った最初のトラブルについては、第1回【タイで「麻薬カクテル」に溺れる恋人を救いたい…容姿端麗な「女性薬剤師」を待ち受けていた“予想外の悪夢”】で詳述している。

瀬戸晴海（せと はるうみ）

元厚生労働省麻薬取締部部長。1956年、福岡県生まれ。明治薬科大学薬学部卒。80年に厚生省麻薬取締官事務所（当時）に採用。九州部長などを歴任し、2014年に関東信越厚生局麻薬取締部部長に就任。18年3月に退官。現在は、国際麻薬情報フォーラムで薬物問題の調査研究に従事している。著書に『マトリ 厚生労働省麻薬取締官』、『スマホで薬物を買う子どもたち』（ともに新潮新書）、『ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図』（講談社＋α新書）など。

