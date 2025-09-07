世界に広がる「ケタミン」ブーム

ここ数年、世界的に麻薬「ケタミン」の乱用が拡大し、大型密輸事件も急増している。お隣り韓国では数年前から“ケタミンブーム”が巻き起こっており、オランダから日本経由で密輸されたケタミン24キロ（約80万回分）が金浦空港で押収される事件も報じられた（7月28日付「聯合ニュース」）。台湾や香港、東南アジアでは、ケタミンはもはや覚醒剤やヘロインを凌駕する“メイン薬物”となりつつある。毎年数百キロが押収されるなど、その勢いは増すばかりだ。【瀬戸晴海／元厚生労働省麻薬取締部部長】

ケタミンは「人、動物の麻酔医薬品」として使われるが、その密造品は「K」「スペシャルK」「スペシャルコーク」「K他命（ケタミン）」「キャットトランキライザー」「ジェットK」「キットカット」「スーパーK」「ビタミンK」などのストリートネームでクラブドラッグ、とりわけ幻覚剤として使用されている。

粉末、錠剤、液体、切手状（紙片にしみ込ませたもの）及びシュガーポット（角砂糖にしみ込ませたもの）などの形状があるが、最も出回っているのは“粉末”だ。使い方は経口、注射、粘膜吸収などが可能。一定量を超えて摂取すると、身体が軽くなると同時に「自分が自分でないように感じる」、あるいは「自分の感情や身体から切り離されたように感じる」など、いわゆる離人感や現実感の消失といった解離性幻覚を覚える。

この独特の効果が乱用者に好まれる一方、その危険性は極めて高い。

人気TVドラマ「フレンズ」にも出演した俳優のマシュー・ペリーが、2023年にケタミンの過剰摂取による急性作用で亡くなったことは記憶に新しい。加えて、問題を深刻化させているのは、ケタミンがGHBなどと同じように「レイプドラッグ」として悪用されているからだ。

ケタミンを過量摂取すれば“昏睡”や“記憶障害”を引き起こす。性犯罪者たちはターゲットにこれを摂取させて犯行に及んでいるのである。

「ケタミンに溺れる彼を助けたい」

ある女性が、ケタミンをべースにした「ケタミンカクテル（ケタミンに他の薬物を混合したもの）」にはまり、命からがら救急搬送されるという事件が発生した。彼女はなんと現役バリバリの薬剤師。それも「ケタミンや覚醒剤に溺れる彼氏を助けたい」と筆者に相談をしてきていた人物だった。

「私は薬理学の専門家を目指していたのに、なんでこんなことになったのだろう……」

彼女はいま、自分のドラッグ物語を沈痛な面持ちで振り返る。ドラッグ使用に理屈はない。一旦溺れてしまえば、誰をも傷つけるということを読者に改めて知ってもらいたい。今回は彼女の承諾を得た上で、一部の情報を改変しつつ、薬物に関する知識も有する聡明な女性が、なぜドラッグの底なし沼にはまり込んでいったのか、その一部始終を紹介する。

＊＊＊

このストーリーは、筆者が知人の研究者から葵さん（仮名・27歳）を紹介されたことに始まる。彼女は外資系の化学企業で研究員として働く容姿端麗な薬剤師だった。薬理学（薬物が生体に与える影響とその作用する仕組み、作用機序を探究する学問）や、生薬学（天然に産する植物、動物、鉱物成分の薬理作用などを研究する学問）については、筆者が舌をまくほどの知識を有していた。筆者はそんな彼女から“交際相手”に関する相談を持ち掛けられたのだ。

当時、葵さんはこう語っていた。

「タイの伝統医学とサムンプライ（タイ語で“薬草”の意味）の薬理作用に興味があって、学生時代から日本とバンコクを行き来しながら学んでいます。そうしたなか、数年前にタイで知り合ったのが恭介（仮名・25歳）でした。私よりも年下ですが、猛アタックされまして……。どんなに断っても諦めない、彼の情熱にほだされて付き合うようになりました」

「ヤーケーノムポン」

ところが、交際後まもなく、彼がマリファナをやっていることが分かったという。

「日本と違ってタイでは大麻が半ば合法化されているので、遊び程度ならばと思って許容していたのです。でも、次第に薬物使用がエスカレートして、“ヤーケーノムポン”や“ケタミンカクテル”と呼ばれるケタミンの混合剤とか、“ヤーバ”という錠剤形の覚醒剤にまで手を出し始めて……。日本に帰国してからも手に負えない状態になってしまっているんです」

恭介はバンコクに派遣された大手企業のエリート若手社員で、性格も優しく彼女好みのイケメンらしい。今風に言えばハイスペックカップルということになるだろう。その恭介が、ケタミンや覚醒剤にはまり、あろうことか日本に戻ってからも“継続している”という。

また、恭介が使用している「ヤーケーノムポン」とはケタミン（タイ語で「ヤーケ」）と粉ミルク（同じく「ノムポン」）を足した造語で、白色の粉末状ケタミンに、様々な薬物をブレンドした”ドラッグカクテル“を指す。“K-ノムポン”と表示されることもある。ブレンドする薬物はMDMAやBZP系の睡眠薬、覚醒剤やヘロインの場合もある。「ヤーバ（yaba）」とは覚醒剤の錠剤を指し、「ヤー」はクスリ、「バー」は「頭がおかしい、馬鹿」といった意味がある。

ちなみに、タイでは2022年に大麻に関する規制が緩和され、医療目的で大麻の販売や使用ができるようになった。だが、国内では“娯楽目的”での使用が蔓延。タイ政府は今年6月24日、「大麻の使用には医師の処方箋を必要とする」と再規制に乗り出している。

タイで増える「ディスペンサリー」

葵さんの話を受けて、筆者は次のように語りかけた。

――さすがクスリの専門家だね。サムンプライどころか、「ヤーケーノムポン」や「ヤーバ」まで知っているとは驚いた。さて、最初に聞いておくけれど、君自身にはクスリの経験はないのかな？ 薬物に手を出した男はまず間違いなく女に勧めてくる。特に覚醒剤はね」

「……すみません。過去に留学先のアメリカで友人に勧められて、2回ほどマリファナを吸ったことがあります。うわさ通りハッピーになれるドラッグだとは思いましたが、それ以上でもそれ以下でもなく、帰国後は完全に忘れていました。恭介から大麻を勧められたときは“さずがに今は立場上まずいかな……”と思ったものの、お付き合いで吸ってみたんです。それ以前に、タイに1万店舗以上もあるという“ディスペンサリー”に興味が湧いていたのも事実です。店先で“ハワイアン・ヘイズ”、“スカンク”、“ブッダクッシュ”など、ありとあらゆる銘柄の大麻が売られているんですよ。日本人の店長や、バドテンダーもいて“このブランドは香りがスイートで睡眠作用は抜群だよ”とか、銘柄ごとの効果の違いまで詳しく説明してくれました」

彼女が口にした「ディスペンサリー（dispensary）」とは、本来、調剤薬局を意味する言葉だが、大麻業界では“認可を得て大麻を販売する店舗”の意味で使われる。さらに「バドテンダー（Budtender）」は、「Bud（大麻を指す隠語）」と「bartender（バーテンダー）」を組み合わせた造語だ。様々な大麻情報を伝える専門家と理解してもらえばいい。もちろん、公的な資格ではない。

葵さんが続ける。

「薬用植物という観点からも見ても、とても面白くて、価格も安い。日本では大麻1グラムが5000〜6000円と聞きますが、タイでは高品質な有名銘柄でも1グラム＝500〜900バーツ（2200〜4000円／1バーツ＝約4.5円で計算）、安物なら100バーツ（同450円）で買うことができるんです。大麻成分の“カンナビノイド”のなかでも、幻覚成分とされるΔ9-THC（デルタナイン・テトラヒドロカンナビノール）やΔ8-THC（デルタエイト・テトラヒドロカンナビノール）の医療目的利用についても勉強しました」

「よーし、身体が浮いてきたぞ。自分が見えてきた！」

そして、日本に帰国してからの2人の様子に話が及んだ。

「私は一応、クスリの専門家ですから、さすがに日本でマリファナは吸いません。もちろん、ケタミンや覚醒剤は人生で一度も使用したことがありません。でも、恭介は……。バンコクでは現地の友達から薬物を買っていたのですが、帰国してからもSNSの密売人から買っているようなのです」

どうやら恭介は、日本でも引き続きケタミンを買い求めているという。余談だが、薬物密売に絡む日本のSNSでは、ケタミンの隠語として「象」の絵文字が用いられる。

「ケタミンは“動物麻酔”としても使われているので、“象の絵文字”になったのだと思います。私もこれには感心しましたが、そもそも密売人からケタミンを購入すれば、恭介が逮捕されかねない話なので。その上、最近になって恭介の様子がさらにおかしく……。なんと言ったらいいのか」

――まずは遠慮なく話してみなさい。

「はい、恭介の様子が明らかにおかしいのです。週末、私のマンションに来たときには覚醒剤のような物を炙って使い、直後に粉末のケタミンをスニッフィングすることも。クスリの副作用だと思うのですが、いきなり眼振（眼球を左右に何度も揺らすこと）させながら“これがオレ流のヤーケーノムポンだ！ よーし、身体が浮いてきたぞ。自分が見えてきた！”と口にするのでゾッとしました。そうかと思うと、今度は“僕はもうだめだ、やめたい”といきなり塞ぎ込んで怯え出すのです。ドラッグを使うためのベープ（電子タバコ）も持っていて、繰り返し吸ってよだれを垂れ流しながら昏睡したこともありました」

海外でドラッグを経験した日本の若者が帰国後に同じブツを欲したとして、ひと昔前であれば暴力団組織と結びついた密売人や、素性不明の不良外国人に接触するなど、かなり危ない橋を渡らなければ思いを果たすことはできなかった。しかし、SNSでの密売が全盛のいまは、スマホさえあれば中学生でも容易に大麻や覚醒剤を入手可能だ。

「病院から警察に通報されることはありませんか？」

恭介もSNSを通じて薬物を手にしたのだろうが、それにしても状態が良くない。薬物使用の罪を問う以前に、命の危険に晒されていると言ってもいいだろう。筆者は葵さんにこう伝えた。

――このままだと発作的に自殺を図ったり、錯乱して事故を起こしたりする可能性もある。過量摂取した場合は、呼吸抑制で死亡することだってありうる。専門家なので知っていると思うが、ケタミンはPCP（フェンシクリジン）と同類の薬物だ。PCPほどではないにせよ、使用者を唐突に興奮、錯乱させてしまうことがある。これに覚醒剤の興奮効果が加わればどうなるか？想像を絶することが起きかねない。

「えっ、じゃあ、どうしたらいいでしょうか……」

――捜査機関に身柄を確保してもらうことが一番だが、本人に薬物を絶つ意思があるのなら、治療を優先するべきかもしれない。治療後はリハビリが必要になる。

「病院から警察に通報されることはありませんか？」

――ひとまずは病気の治療だから心配しなくてもいいだろう。不安なら私が一緒に彼を説得して、医療機関につないでも構わない。彼に会えるかな？

「はい、彼に話します。実は、先生と会うことは既に話しています。相当ビビッていました」

これで、この日の面接は終わった。葵さんからはその後に2、3度電話をもらい、「彼は自分で病院を受診して離脱症状を克服しました。ありがとうございました」という言葉が届いた。その言葉を聞いて「これは予想外の成果じゃないか」と筆者はひとり安堵した。

ところが、である。その半年後に事態は急変する。葵さんではなく、薬物にはまっていた恭介から予想外の電話が入ったのだ。

ドラッグの闇深さを思い知らされる事件――。第2回【目覚めると「2人の外国人男性」とベッドで添い寝…聡明な「女性薬剤師」はなぜタイでドラッグに溺れたのか】では、目を覆いたくなるような彼女の“その後”を伝えている。

瀬戸晴海（せと はるうみ）

元厚生労働省麻薬取締部部長。1956年、福岡県生まれ。明治薬科大学薬学部卒。80年に厚生省麻薬取締官事務所（当時）に採用。九州部長などを歴任し、2014年に関東信越厚生局麻薬取締部部長に就任。18年3月に退官。現在は、国際麻薬情報フォーラムで薬物問題の調査研究に従事している。著書に『マトリ 厚生労働省麻薬取締官』、『スマホで薬物を買う子どもたち』（ともに新潮新書）、『ナルコスの戦後史 ドラッグが繋ぐ金と暴力の世界地図』（講談社＋α新書）など。

