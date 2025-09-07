今回は、苦手なママ友とランチに行き、ドン引きした理由について紹介します。

図々しいにもほどがある…

「同じマンションに住み、子供をウチの娘と同じ幼稚園に通わせるMさんというママ友がいるんですが、かなり図々しい人ではっきり言って苦手。Mさんは私が運転する車に毎日のように乗せてもらおうとしたり、自分がいらないものを押し付けてくるんです。

そしてある日、私が大型スーパーに車で行こうとしたところ、Mさんが『私も連れてって』と言ってきたので、仕方なく車に乗せました。Rさんという他のママも勝手に誘っていて、腹がたちましたね。

そして、スーパーから帰るときに、Mさんに『車に乗せてもらったお礼がしたいから、ランチをご馳走するね』と言われ、仕方なく一緒に行くことに。で、お会計時にMさんは、『財布の中、空っぽだ〜』と言ってきたんです。『この人、マジで最悪……』とドン引きしましたし、『クレジットカード払いやキャッシュレス決済もできるでしょ？』と言いたくなりました」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年6月）

▽ この図々しいママは、最初から財布にお金が入っていないことを分かっていたような気がしちゃいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。