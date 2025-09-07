TBS NEWS DIG Powered by JNN

µ­¼Ô
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¹Ù³°¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¹¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤Þ¤µ¤Ëü¥ÆüËÜ°¦ü¥¤Ë°î¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¡Öº×¤ê¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Æü·Ï±Ê½»¼Ô¤ÎÁÈ¿¥¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

µ­¼Ô
¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¡ª¡×

Íè¾ì¼Ô
¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¡£ÆüËÜ¤Î¿©¤äÊ¸²½¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¤¹¡×

Íè¾ì¼Ô
¡Ö(¤½¤ÎT¥·¥ã¥ÄÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª)¼Â¤Ï¤³¤ì¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¡£Èà¤¬¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×

¹Ù³°¤Î³Ø¹»ÉßÃÏÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«100¤òÄ¶¤¨¤ëÆüËÜ¿©¤Î²°Âæ¤äÆüËÜÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ª¤è¤½2Ëü¿Í¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Î»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÆüËÜ¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Îå«¤Ï¡¢Ç¯¡¹¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó ¥·¥å¥ê¥Ê¡¼»ÔÄ¹
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò¸«¤ÆÊ¬¤«¤ëÄÌ¤ê¡¢¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¤Î¿Í¡¹¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¼ÔÂåÉ½ ¥Ò¥ó¥ÄÍÆ»Ò¤µ¤ó
¡ÖÆüËÜ¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¤ªÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡×

2032Ç¯²Æµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡£³«ºÅ¤ò7Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¡¢³¹¤Ë³èµ¤¤¬½Ð¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¥¤¥Ù¥ó¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Î±ü¿¼¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£