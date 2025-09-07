2022年に公開され、同年のホラー映画No.1となる興行収入11.8億円を記録した『カラダ探し』。3年ぶりの新作『カラダ探し THE LAST NIGHT』で再び主演を務めたのは、この3年の間に朝ドラヒロインも経験した橋本環奈だ。そんな橋本に、前作から3年間の変化や俳優という仕事をする上で大事にしていることについて話を聞いた。

参考：前作とは全く別物？ 橋本環奈主演『カラダ探し THE LAST NIGHT』がとにかくぶっ飛んでる

ーー前作の『カラダ探し』が大ヒットした結果、今回の『カラダ探し THE LAST NIGHT』の制作が決まったそうですね。

橋本環奈（以下、橋本）：本当にありがたいです。前作がヒットして、多くの方に観ていただけたおかげで作ることができた作品だと思います。怖いものが苦手で、普段はあまりホラーを観ない人にとっても楽しめる作りになっていたのが好結果に繋がったのかなと思います。

ーー今回の『カラダ探し THE LAST NIGHT』では、橋本さんが演じる明日香の立ち位置がガラリと変わっていましたね。

橋本：そうなんです。私は1人で闇のほうに……（笑）。学校の明るいほうにはいないので、ほかのみなさんともほとんど共演シーンがなかったんですよね。舞台となる遊園地にも行ってないですし。

ーー役作りも前作と変わってきましたか？

橋本：根本的に違ったのが、“探す側”だったのが“探される側”になったことです。前作では、高広（眞栄田郷敦）をはじめ同級生のみんなについていくことに必死だった明日香が、今回は自分1人で戦って成長していく。その“意思の強さ”みたいなものを大事にしながら演じていました。

ーーご自身が出ていないパートもたくさんあったと思いますが、完成した作品をご覧になっていかがでしたか？

橋本：すごく新しい映画だなと思いました。途中でミュージックビデオかなと思うくらいポップな映像が使われていて、登場人物たちと同じ年代の学生の方が見やすい作りになっているなと。もちろんホラーならではの怖さと迫力も健在で、笑いもあり、涙もあり……。青春の要素も、新しいメンバーのみんなが担ってくれていました。

ーー橋本さんと同じく前作から続投の眞栄田郷敦さん以外の新キャストの方とは共演シーン自体ないですよね？

橋本：共演はもちろん、実は会ってもいなくて……（笑）。完成披露試写会の今日、初めて会う方がほとんどでした。

ーーそうだったんですね（笑）。眞栄田郷敦さんとの3年ぶりの共演はいかがでしたか？

橋本：実は郷敦とも撮影は1日だけしか一緒じゃなくて。なので再会も郷敦らしいフラットな感じで、あっさりしていました（笑）。あまり久しぶりな感じもしなかったです。

ーーこの3年の間に橋本さんはNHK連続テレビ小説『おむすび』や舞台『千と千尋の神隠し』など話題作に多数出演されました。

橋本：本当に目まぐるしく過ぎていった3年間でした。自分でも、ここ数年は絶え間なく働いている実感があります（笑）。ちょうど前作の『カラダ探し』が公開された2022年に『千と千尋の神隠し』の初演をやっていたんですよね。ありがたいことにずっと忙しくさせていただいています。

ーーお芝居に対する意識や向き合い方が変わったりも？

橋本：舞台をやらせていただいたことで、また全然違った感覚になりました。特に『千と千尋の神隠し』は、上海でも上演させていただいて。私だけで100回以上も演じたのですが、それだけやってもまた新たに見つけられる発見があったりして。お芝居は答えがないものだと改めて実感しましたし、今まで以上に楽しいなと思えるようになりました。

ーー絶え間なくお仕事されているのは、やはり“お芝居が楽しい”というところが根底にあるからでしょうか？

橋本：そうですね。やっぱり楽しいからやっているんだと思います。「こんなに大変なのになんでずっとやってるんだろう」と思うぐらい大変なときもあるんですけど（笑）、そういう大変さも最終的に楽しさに繋がっています。自分が越えなければいけない壁が出てくるほうが、結局は充実していて面白いんだと思います。このお仕事をしていると、そういう“壁”に出会うこともたくさんあるので。もう26歳になりますが、20代になってから本当にあっという間な感覚です。

ーーキャリアを重ねて主演を担うことも増えていますが、世間からの期待やハードルは自ずと上がっていくと思います。

橋本：なので、“求められている”ということを一度忘れるようにしたんです。もちろんつらいことや大変なこともありますが、最終的には全部楽しいと思えるんですよね。プライベートもそうなのですが、“自分が楽しむこと”をモットーに生きているので。SNSとかで批判にさらされたりすることもありますが、1個1個真に受けていても、結局いいものは生み出せないと思うんです。役者として演じることにのみ専念するというくらいのマインドでいないといけないなって。

ーー批判の声には負けないと。

橋本：『ONE PIECE』でエースが死んだとき、ファンの方たちは「何をしてくれてるんだ！」みたいに怒る人もいるわけじゃないですか。でも、尾田先生はそういう声があることをわかって選択しているのではと思うんです。だから、作り手側が受け手側の意見を聞きすぎたらいけないなと思っていて。すべての意見を聞いていたら、結局整合性が取れなくなってしまうし、“らしさ”がなくなってしまいますよね。私にとっての“らしさ”は“楽しむこと”なので、自分自身が楽しんだり、心が躍ることを大事にしていますし、これからもそうしていきたいと思っています。

ーーお忙しいとは思いつつも、楽しみながらお仕事をされているのはものすごく伝わってきます。

橋本：作品に対しての熱意とかもそうですけど、企画書や脚本の段階から自分の心が躍るかどうかを考えているので。そういう人たちと一緒にお仕事がしたいですし、私自身もそう思ってもらえる人でありたいなとは思います。主演というポジションを任せてもらったときは、特に難しいことは考えずに、「とにかく一緒に楽しんで良い作品を創ろう！」みたいな（笑）。

ーーカッコいいですね（笑）。その考え方は昔からずっと同じなんですか？

橋本：徐々に変わってきたんだと思います。それこそ昔は現場に10代が私だけ、みたいなことも多かったので。『銀魂』で小栗（旬）さん、長澤（まさみ）さん、菅田（将暉）くんたちがいる中で私だけ10代でしたし、『キングダム』も私だけ10代でしたから。もちろんみなさんものすごくオーラや華がありますし、めちゃくちゃカッコいいんですけど、誰に対しても分け隔てなく接するし、自然体なんですよね。そういう名だたる方たちとご一緒する中で、自分の中での“理想的な主演像”ができていったんだと思います。小栗さんや長澤さんはずっと自分の中で“憧れ”ですし、（山粼）賢人くんは本当についていきたくなる存在なので。

ーーいっぽうで、橋本さんが“憧れられる”立場にもなってきていきますよね。共演シーンがなかったとはいえ、今回の映画も年下の方がほとんどですし。

橋本：ビックリですよね。まさか自分が年上になっていくとは思っていなかったので。なんとなく、いつまでも自分が年下の気分で、「先輩先輩～！」ってできると思っていました。さっきちょうど郷敦とも「年下とどう接したらいいかわからないよね」みたいな話をしていたんですよ（笑）。

ーーそうだったんですね（笑）。

橋本：でも最近は、畑芽育とか齊藤なぎさとか、仲の良い年下の役者さんも増えてきていて。みんなしっかりしているので、私がアドバイスをするようなことはないんですけどね。私自身とても新鮮な気持ちではありますが、悪い影響は与えないように気をつけたいと思います（笑）。

（取材・文＝宮川翔）