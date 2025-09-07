大臣杯から急きょ舞台はアジアへ…2戦連続出場のMF矢田龍之介(筑波大)が起用に応える“決勝PK弾”お膳立て
[9.6 U23アジア杯予選GL第2戦 日本 2-1 ミャンマー ヤンゴン]
まさかの展開となった。
アフガニスタンとの初戦を3-0で勝利し、本大会出場に一歩前進した中で迎えたミャンマーとの第2戦。中2日の連戦を考慮し、U-22日本代表の大岩剛監督は先発メンバー11人を全て入れ替えた。試合前のウォーミングアップから4バックで準備をしていたミャンマーが、キックオフ直後から5バックで応戦。「予想はしていた」(大岩監督)と振り返った通り、慌てずに自分たちのリズムで守りを固めてきた相手を崩しにかかった。
しかし、前半は決定力不足も影響し、スコアレスでハーフタイムへ。後半7分にDF小杉啓太の右CKからDF岡部タリクカナイ颯斗がネットを揺らしてリードを奪ったものの、以降も攻めあぐねる展開となった。後半19分にFW後藤啓介、MF保田堅心、FW石橋瀬凪を下げ、FW新川志音、MF矢田龍之介、FW古谷柊介を送り込んだが、それでも流れは変わらない。その後も攻め込んだが、35分にCKから同点に追い付かれた。
これで尻に火がついた“ロス五輪世代”は猛攻を仕掛けると、後半45分に途中出場のMF名和田我空が大仕事をやってのける。エリア内でファウルをもらい、そのPKを決めきって勝利を手繰り寄せた。
まさに薄氷を履む勝利。試合後のスタジアムはまるで勝利したかのように地元サポーターがミャンマーの選手たちに声援を送り、いかにギリギリの戦いだったかを物語る。
アジアの厳しさを思い知らされたなか、チームを救う活躍を見せた選手がいる。追加招集で今予選に参加した矢田だ。
途中からピッチに入った矢田は右のインサイドハーフに置かれ、ボールをうまく引き出しながら推進力を発揮。PK獲得の場面では右SB松本遥翔からアタッキングエリアでパスを受けると、背番号8はボールを巧みに収めて右サイドからPAのニアへパスを送り込む。これを受けた名和田が倒され、PKをゲットとなった。
決定機を作り出したシーンについて、矢田はこう振り返る。
「初戦の試合映像とかを振り返りながら、あの位置で受けて仕事をする。そこに自分の役割があったと思うので、しっかり果たせたのと自分の武器であるチャンスメイトという部分を発揮できたと思う」
清水ユース時代の2023年にU-17ワールドカップに出場し、今春から筑波大でプレーする矢田。7月下旬に行われた大岩ジャパンの立ち上げ活動となったウズベキスタン遠征にも参加したが、今予選はメンバー外だった。嶋本悠大の離脱により、追加招集が決定。連絡を受けたタイミングは総理大臣杯に向けてトレーニングを終えた直後だった。リカバリーをしている最中に小井土正亮監督に呼ばれて準備をするなど、慌ただしく代表合流の準備を進めた。
迎えた初戦では90分間フル出場したものの、結果を残せずに唇を噛んだ。だからこそ、このミャンマー戦は誰よりも結果を求めていた。
「追加招集ですけど、それは関係ない。しっかり結果のためにプレーする」
より高いレベルでプレーするためには、どうすべきか──。初戦のプレーを振り返った上で、矢田は立ち位置などを修正し、ミャンマー戦の好パフォーマンスに結び付けた。
だが、戦いは終わっていない。ゴールに絡むプレーをしただけで目に見える数字はまだ残せていないからだ。今予選は残り1試合。9日に行われるクウェート戦はより攻守でゲームに絡み、ゴールやアシストでチームの勝利に貢献してみせる。
(取材・文 松尾祐希)
