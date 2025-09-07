今日9月7日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」は、ゲストに染谷将太と出川哲朗が登場！

オープニングから、リアクション王・出川とダジャレ王・ジェシーが過去の因縁を巡って小競り合い!? 出川の強めのツッコミにジェシーもびっくり！生温かく見守る染谷は…？

“ヤバすぎ出川”と“マイペース染谷”が、ご褒美グルメを懸けてSixTONESとガチンコ勝負。大好評のダジャレ対決でハプニング連発！新企画では染谷が車掌に！出川は吠える!?

今夜も盛り上がりすぎて“ヤバイよヤバイよ”！“リアルガチ”に大はしゃぎの1時間！

◆「この人、めちゃくちゃなんだけど！」マイペース染谷に松村もお手上げ!?

最初のゲームは、ダジャレで新感覚脳トレ「ダジャレッドカーペット」。VTRに隠されたダジャレを見抜く早押しクイズ。答えがひらめいたらレッドカーペットを進んでダジャレをスピーチ。2問正解で勝ち抜けとなり、ご褒美グルメの超ぜいたくウニ丼をゲット。最後まで残った1人だけがご褒美なし。進行役は藤森慎吾（オリエンタルラジオ）が務める。

大好物のウニを是が非でも食べたい染谷。「ヒップホップが好きなんで。その線で頑張ってみます」。役でも培ったラップの経験を活かし、韻を踏むイメージでダジャレに挑戦。一方の出川は「菅野美穂さんの回のオンエアを見させてもらったけど、1問も解けなかった」と、オープニングとは打って変わってトーンが急降下。芸歴40年の意地を見せられるか？

問題VTRは「居酒屋で馬刺しばかり注文する2人」「学校の教室でフラれる男子」「コックピットに座る超おしゃれな人」などなど。これらの映像の中に一体どんなダジャレが隠されているのか？

ゲストの2人を差し置いて、SixTONESが絶好調!?「実はウニ大好きなんです！」という京本大我が大覚醒し、答える前から「やった！食えるぞ！」と正解を確信するが…。出川は答えを焦ってマイクと衝突!? 染谷はヒントを無視して珍回答！マイペース過ぎるゲストたちに破天荒・松村北斗も「この人、めちゃくちゃなんだけど！」とお手上げに！「悔しい〜！」「やられた〜！」「分かったのに〜！」。

スピード勝負の早押しダジャレ対決は大盛り上がり。最後まで残ってしまう不運なメンバーは果たして…？問題VTRには、じゅんいちダビッドソン、ジョイマン、タイムマシーン3号ら人気芸人が続々登場！

◆「やれよっ！」「来いよっ！」新企画「一筆書きトレイン」で出川が吠える!?

子どもの頃に誰もが一度は遊んだことがある「電車ごっこ」と「一筆書き」をスケールアップ。床に描かれた図形の上を一筆書きになるように歩いて進む脳トレゲーム「一筆書きトレイン」で、出川チーム（出川、京本、松村、郄地優吾）と染谷チーム（染谷、ジェシー、森本慎太郎、田中樹）に分かれて対決！

制限時間は90秒。答えが分かったら、チームみんなで縦一列になって電車に成り切り、図形の上をスタートからゴールまで一筆書きで進むことができればクリア。問題は全部で5問。獲得ポイントが多いチームには、一筆書きにちなんだスペシャルグルメのご褒美が。

染谷チームは、いち早く答えを導き出した染谷が車掌になって出発進行！でもはしゃぎすぎて前に全然進まない？「シュッシュッポッポー！」「ワオー！」。超ハイテンションのSixTONESと一緒に染谷もノリノリ！

負けていられない出川チーム。リーダー出川が「子どもの頃にやってたんで自信あります！」とヤル気満々に一筆書きに挑戦するが、メンバーとの波長が合わず仲間割れ!?「やれよっ！」「来いよっ！」とチームを鼓舞する出川だが…。大逆転を起こせるか？

さらに、番組収録中、SixTONESの会話に聞き耳を立てる出川が「グループ同士でなかなか言わないよ！仲良しだね！」と笑顔になる一幕も。

