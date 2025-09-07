この記事をまとめると ■西部警察ファンの筆者が愛車のカローラで仙台に聖地巡りに出かけた ■高速道路メインで走ったためにカタログ値よりもいい燃費を記録した ■よく軽自動車は燃費のよさを謳うが給油頻度も考えるべき

カローラの燃費のよさを改めて知る

先日、愛車である2023年1月式のトヨタ・カローラ セダン1.5Gにて高速道路メインで宮城県仙台市と自宅の間を往復した。愛車はいまどきのトヨタ車ながらHEV（ハイブリッド車）ではなく、2022年10月の改良でそれまでの1.8リッターバルブマチックエンジンから換装された、1.5リッター直3ダイナミックフォースエンジン搭載車となっている。

普段あまり自家用車を使わない筆者は、鉛バッテリーをあげないためにも、そのためだけに月に1回程度は遠出するように心がけている。今回はたまたまCS放送で西部警察の仙台ロケシリーズを見たばかりだったので、仙台市内の聖地（ロケ地）巡りも兼ねて仙台へ向かった。

しかし、仙台へ向かおうと東北自動車道に入ると福島県内でトラックが横転事故を起こし、通行止めとなっていた。とはいえ、「そのうち解除されるだろう」と思いながらクルマを進めても、栃木県内に入っても通行止め解除の気配すらない。仕方がないので栃木都賀ジャンクションから北関東自動車道に入り、常磐道で仙台へ向かうことにした。

仙台市に入ったころ、メーター内の燃費計を見ると、22.5km/Lを表示していた。カタログ数値は19.4km/Lとなっている。高速道路メインとはいえ、カタログ数値を上まわる燃費数値を頻繁に表示することに、いままでもよく驚かされた。ちなみに日本一売れているホンダN-BOX（軽自動車）のスタンダードグレードのカタログ数値燃費は21.6km/L、高速道路モードでも21.8km/Lとなっている。

この前、同業者が仕事でN-BOX以外の軽自動車を高速道路メインで試乗したときは、20km/Lを切ったとのこと。もちろん乗り方やそのときの天候や道路コンディションが異なるので並列して比較することはできないが、とりあえず筆者のカローラは、軽自動車並みの燃費数値をたたき出せるといっていいだろう。

また、あくまで筆者が感じた限りなのだが、軽自動車の多くは意外なほど排気ガスが臭う、つまり燃焼効率がそれほど高くないように感じている。愛車だからこそ自慢に聞こえてしまうかもしれないのだが、筆者のカローラは燃焼効率も高いようで排気ガスの臭いなどは意識したことはない。

軽自動車は決してガソリン代が安く済むわけではない

「軽自動車はガソリン代がかからない」とよくいわれることがあるが、これはイコールで燃費がズバ抜けていいというわけでもない。燃料タンク容量が小さいため1回の給油量が少ないので、ガソリン代がかからないという印象を受けやすいだけで、その分給油頻度が多くなっているのだ。ちなみにN-BOXのタンク容量は27リットルなのに対し、筆者のカローラは47リットルとなっている。

軽自動車のメリットは税金などの維持費の安さがメインとなり、使い方や乗り方にもよるが、燃料代のセーブには必ずしも直結してはいないように感じている。三菱eKクロスEVが登場したころのテレビCMでは確か、「ガソリンスタンドへ行く手間がなくなった」といったフレーズがあったが、それは内燃機関を搭載する軽自動車の給油頻度の多さと比較した話も含めてなのかもしれない。

そんなこんなで無事仙台市内に到着。ネットなどで調べた西部警察の仙台ロケでの聖地（ロケ地）とされている場所をいくつか巡った。そのなかでふたつ紹介する。

まずは西部警察PART III 仙台爆破計画 宮城・後編のラストで、団長はじめ大門軍団が仕かけられた核爆弾を無力化させようとしているとき、団長が近くで行われていた音楽イベントに集まった聴衆がパニックを起こさないため、突然鳩村刑事（通称：ハト）にイベントで歌ってくるように命令し、ハトが歌うといった一連のシーンが撮影された場所とされる、仙台駅に近い、いまはSS30というビルが建っている場所へ向かった。いまは閑静なオフィス街となっていたが、仙台駅から近い場所ということに驚かされた。

次はSS30に近い場所にある宮城県庁に向かった。宮城県庁は宮城県警庁舎としてドラマでは使われていた。いまは1989年に完成した3代目の庁舎となっていたが、当時は昭和天皇即位記念事業として建設された2代目県庁舎がロケでは使われた。印象的なのは、当時の庁舎前の駐車場にヘリコプターを着陸させていたこと。静岡ロケでの静岡駅前着陸同様、西部警察のスケールの大きさを感じている。

仙台ロケが初めて放映されてからすでに42年ほど経過している。長い年月を経て様変わりしている聖地（ロケ地）ばかりだが、西部警察マニアを自称する筆者としては、過去にも各地で聖地めぐりを行っているが、聖地（とされている場所）をこの目で見られたことに今回もまた満足感の高いなか旅を終えることができた。