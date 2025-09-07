【MLB】オリオールズ2ー1ドジャース（9月5日・日本時間6日／ボルティモア）

【映像】大谷、バット破壊の瞬間

9月5日（日本時間9月6日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が“代役”として急遽、先発登板。体調が不安視されるなかで、初回から160km/hﾉ剛速球を投じて話題となっている。

1回裏・オリオールズの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った3番ガナー・ヘンダーソンに対して大谷は、初球、内角低めのボールゾーンへと沈む141km/hのスプリットでファウルを打たせてまずストライクを先行させると、続く2球目、内角いっぱいを狙って投じた152km/hのカットボールは外れてカウント1-1。続く3球目、内角低めに大きく曲がり落ちる緩いカーブを振らせてカウント1-2とヘンダーソンを追い込むことに。そして注目の4球目、大谷が投じたのは真ん中やや外寄り、高めいっぱいへの160km/hの剛速球。ヘンダーソンも上手くバットに当ててファウルとしたものの、体調を心配する声が少なくないなかで、それを振り払うかのように、初回からエンジン全開であることを示す1球となった。

結局、この力強い1球が活きる形で、ヘンダーソンはカウント3-2からの7球目、真ん中やや内寄り、低めのボールゾーンへと投じた150km/hのカットボールを打たされ、“バット折れ”のセカンドゴロに打ち取られることとなった。こうした大谷の躍動感あふれるピッチングに、ファンからは「ウソだろ」「ヤバいw」「バット折ってるやんw」「バケモノか」「体調不良とは何だったのか」「登板回避からの緊急登板という謎w」「人間じゃねえ」といった様々な反響が巻き起こることに。

大谷といえば、3日（日本時間4日）に予定されていたピッツバーグ・パイレーツ戦での先発登板を予定していたものの、体調不良により緊急回避。オリオールズとのこの3連戦中のどこかで登板するという見方はあったものの、その一方で、コンディションを不安視する声も続出。しかしそうした中で迎えたこの日は、タイラー・グラスノーの登板回避を受けての登板であったにもかかわらず、大谷はご覧の通りのエンジン全開。心配していたファンにとってはホッとひと安心といったところといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）