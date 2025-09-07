河合郁人を慕う後輩からの手紙が紹介され、その内容に河合をはじめSnow Man深澤辰哉やACEes浮所飛貴らが衝撃を受けるシーンがあった。

【映像】河合郁人を慕う後輩からの手紙

『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が9月1日に放送、未公開SPとして10年ぶりに集結した河合郁人を中心とする「河合会」の様子が紹介された。参加メンバーは河合郁人のほかSnow Man深澤辰哉とACEes浮所飛貴、Aマッソ加納が進行を務めた。

当日参加できなかったメンバーからの手紙を読み上げるコーナーでは、河合を慕う後輩の藤井直樹からのメッセージを紹介。加納が「河合君はたくさんのうちのタレントを見ているので、その人にあったアドバイスや愛のある交流をしている印象です」と読み上げると河合はホクホクと満足気な表情に。

しかし続けて「ということです」と終えると、立ち上がって「終わり？？？！！！」「みじか！」「え！2行？」と驚愕した様子を見せた。

河合は「つい最近一緒に仕事したばっかり。自分のやってる番組にアシスタントとして来てくれて…」と動揺していると、深澤は「で、それだけ？」と手紙を確認。浮所が「ChatGPT使いました？書くことなさすぎて」と指摘すると「たしかにネットでも作れそう」と全員が納得した。

藤井とは「今度ごはん行こうね」とLINE交換し、話したいことや相談したいことがいっぱいあると言われていたそうで「内容あるかなと思ってワクワクして聞いてたんだけど、思ったより着地はやくてびっくりした」と河合は最後まで衝撃を隠せずにいた。

（あのちゃんねる）